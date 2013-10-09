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Ekonomi

İran'la altın ticaretine son

ABD de devletlerin ya da şirketlerin İran'a altın satmasına 1 Temmuz'da yasak getirmek için karar almıştı

09 Ekim 2013 10:14

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, sıklıkla ABD'nin eleştirisine konu olan İran ile altın ticaretine son verileceği ya da kısıtlama getirileceğini söyledi.

Cari açıktaki düşüşte önemli rol oynayan İran'la altın ticareti sona eriyor.

Orta Vadeli Planı açıkladığı basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Babacan, "İran ile bundan sonraki dönemde altın ticareti olmayacak, ya da çok kısıtlı olacak" dedi.

Babacan, altın dışı cari açığın azaldığını söyledi. ABD daha önce sık sık Türkiye'nin İran ile yürüttüğü altın ticaretine yönelik eleştirilerde bulunmuştu.

ABD devletlerin ya da şirketlerin İran'a altın satmasına 1 Temmuz'da yasak getirmek için karar almıştı.

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