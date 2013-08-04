İran'ın yeni cumhurbaşkanı Hasan Ruhani mecliste yemin etti

İran'da cumhurbaşkanlığı görevini dün Mahmud Ahmedinejad'dan devralan Hasan Ruhani, mecliste düzenlenen törenle yemin etti. İran milli marşının ardından okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törenin açış konuşmasını Meclis Başkanı Ali Laricani yaptı.

Laricani, günün önemine dair iki noktaya dikkati çekerek, bunların, cumhurbaşkanı seçilen Ruhani'nin göreve başlaması ve İran'ın özgürlüğünü ve anayasasını ilan edişinin yıl dönümleri olduğunu söyledi. Laricani, "İran halkı, yüz yıldan fazla geri kalmışlığın ardından İranlı ve Necefli din alimlerinin önderliğinde dini demokrasiyi inşa etmiştir" dedi.

Daha sonra Yargı Gücü Başkanı Ayetullah Amuli, yeni cumhurbaşkanı Ruhani'yi yanına davet ederek kendisinden yemin metnini okumasını istedi.

Yemin metnini okuyan ve imzalayan Ruhani, mecliste bulunan yerli ve yabancı konuklara ve kendisini cumhurbaşkanlığına layık gören İran halkına teşekkür etti. Ruhani, "Yeni hükümetin görevine mübarek ramazan ayında ve büyük İran milletinin özgürlüğünü elde ederek anayasasını oluşturmasının yıl dönümü olan 14 Mordad'da başlamasını uğur ve iyi şans sayıyorum. Yüce Allah'tan bu zor yolda rahmet kapılarını İran halkının üzerine açmasını diliyorum" dedi.

Ruhani, konuşmasının ardından kabinesinde yer vereceği bakanların isimlerinin bulunduğu listeyi Meclis Başkanı Ali Laricani'ye sundu. Buna göre Ruhani, Dışişleri Bakanlığı için Muhammed Cevat Zarif, İçişleri Bakanlığı için Abdulrıza Rahmanı Fazlı, İstihbarat Bakanlığı için Mahmut Alevi, Ekonomi Bakanlığı için Ali Tayyibniya ve Savunma Bakanlığı için Hüseyin Dehkan'ı önerdi.

Törene Davutoğlu da katıldı

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü temsilen törene katıldı. İran devriminden sonra cumhurbaşkanlığı yemin töreni için ilk kez, yabancı ülke devlet başkanları, dışişleri bakanları ve temsilciler davet edildi. Törene aralarında Suriye, Kuzey Kore, Venezuela ve Rusya'nın da bulunduğu 50'den fazla ülkeden temsilci katıldı.

Davutoğlu, Ruhani ile törenin ardından selamlaştı ve kısa bir süre sohbet etti. Davutoğlu ayrıca törene katılan Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbeyev, Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai gibi liderlerle ayaküstü sohbet etti. Davutoğlu'nun, Ruhani ile yarın görüşmesi bekleniyor. Konuklar arasında eski AB dış politika yüksek temsilcisi Javier Solana da bulunuyordu.

Beyaz Saray: Ruhani'nin göreve resmen başlaması bir fırsat

Beyaz Saray, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yemin ederek görevine resmen başlamasının, İran için, uluslararası toplumun İran'ın nükleer programıyla ilgili derin kaygılarına çözüm bulmak amacıyla hızlıca harekete geçme yönünde bir fırsat sunduğunu belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, yaptığı yazılı açıklamada, ABD olarak, Hasan Ruhani'nin İran'ın 7'nci cumhurbaşkanı olarak görevine başlaması vesilesiyle İran halkını, ülkelerindeki seçimler sırasında seslerini duyurdukları için bir kez daha kutladıklarını bildirdi.

Carney, "Ruhani'nin, (cumhurbaşkanlığına) seçilmesinin İran halkının değişim çağrısını temsil ettiği şeklindeki teşhisini not ediyoruz ve yeni İran hükümetinin, İran halkı için daha iyi bir yaşam sağlayacak seçimler yaparak seçmenlerin arzularına kulak vereceğini umuyoruz" ifadesini kullandı.

Sözcü Carney, açıklamasında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Ruhani'nin göreve başlaması, İran için, uluslararası toplumun İran'ın nükleer programıyla ilgili derin kaygılarına çözüm bulmak amacıyla hızlıca harekete geçme yönünde bir fırsat sunuyor. Eğer bu yeni hükümet, uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmek ve bu meseleye barışçıl bir çözüm bulmak için anlamlı ve ciddi biçimde diyaloğa girmeyi seçerse ABD'de kendisine istekli bir partner bulacak."