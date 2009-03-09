IRA'nın vurduğu Türk askerin ailesi eve kapandı

Kuzey İrlanda'daki Massareene Askeri Birliği'ne gerçekleştirilen saldırıda ölen Türk asıllı Cengiz Azimkar'ın ailesi perişan oldu



Kuzey İrlanda'daki Massareene Askeri Birliği'ne gerçekleştirilen silahlı saldırıda ölen iki askerden biri olan Türk asıllı Cengiz (Patrick) Azimkar'ın ailesi perişan oldu. İngiliz Savunma Bakanlığı, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Cengiz Azimkar'ın, saldırıdan önce Afganistan'a gitmek için hazırlık yaptığını açıkladı.



21 yaşındaki Cengiz Azimkar'ın Kuzey Londra'nın Wood Green bölgesinde bulunan evi bugün ziyaretçi akınına uğradı. Azimkar ailenin ilk ziyaretçileri İngiliz Savunma Bakanlığı yetkilileri oldu. Sabahın erken saatlerinde geldikleri belirtilen Savunma Bakanlığı yetkililerinin, Kıbrıslı Türk baba Mehmet ile İngiliz anne Geraldine'ye başsağlığı dileğinde bulunduğu ve ailenin yapacağı basın açıklaması için yardımcı oldukları belirtiliyor.



Aile, KKTC Temsilcisi'yle görüşmedi



Acılı ailenin başsağlığı ziyaretinde bulunan KKTC Londra Temsilcisi ile görüşmediği öğrenildi. İngiliz anne Geraldine'nin röportaj talebinde bulunan basın mensuplarına da karşı sert tutumu, şaşkınlıkla karşılandı. Anne Geraldine, ayrıca oğlunun adının `Cengiz' değil, `Sapper Patrick' olarak yazılmasını istedi.



İngiliz Savunma Bakanlığı Sözcüsü de, Sapper Patrick Azimkar'ın Türk asıllı olup olmadığı yolundaki soruları ``Öyle olduğunu tahmin ediyoruz, ancak bu konuda doğrulanmış bir bilgiye sahip değilim'' diye yanıtladı.



KKTC Temsilcisi'nden başsağlığı



Azimkar ailesine başsağlığı ziyaretinde bulunanlar arasında KKTC Londra Temsilcisi Kemal Köprülü ve Basın Ateşesi Hüseyin Özel'de vardı. Basın Ateşesi Hüseyin Özel, ziyarete ilişkin bir açıklamada bulundu. Çok üzgün olduğunu vurgulayan Özel, ``Temsilcimiz Sayın Kemal Köprülü ile birlikte aileye başsağlığına gittik. İçerisi girdiğimizde bizi ailenenin yakınları ve İngiliz Savunma Bakanlığı yetkilileri karşıladı. Bize kim olduğumuz sordular. Bizde kendimizi tanıtarak, Mehmet ve Geraldine çiftine başsağlığı dilemek istediğimiz söyledik. Önce bir odada beklemememizi, daha sonra da ailenin çok üzgün olduğunu ve bizimle görüşemeyeceklerini söylediler. Biz de başsağlığı dileklerimizi ileterek evden çıktık'' dedi.



Afganistan'a gitmeye hazırlanıyordu



İngiliz Savunma Bakanlığı'nı internet sitesinden yapılan açıklamada, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Cengiz Patrick Azimkar'ın Afganistan'a gitmek için hazırlık yaptığı belirtildi.



