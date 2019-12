IRA'nın vurduğu askerlerden biri Türk

IRA'nın vurduğu Türk askerin ailesi eve kapandı

Pizzaları teslim almaya gitmişlerdi

Övgüyle söz ettiler

IRA saldırısında can veren Türk asıllı Cengiz ‘Patrick’ Azimkar (21) ve 23 yaşındaki Mark Quinsey’nin komutanları, ölen iki askerin de ‘muhteşem insanlar’ olduğunu söyledi.Ölen askerlerin, dışarıdan sipariş ettikleri pizzaları nizamiye kapısından teslim almak üzereyken vurulduklarını belirten komutanlar, askerlerin o sırada görevde olmadıklarını, dolayısıyla üzerlerinde silah bulunmadığını da kaydettiler. Azimkar da dahil olmak üzere pusuya düşürülerek öldürülen askerlerin aslında birkaç saat sonra Afganistan’a gitmek üzere beklemekte oldukları ifade edildi.Ordudan yapılan açıklamada, Azimkar'dan, "son derece neşeli, şakacı bir askerdi ve son derece yetenekli bir futbolcuydu" diye söz edildi. 25. Bölük komutanı Komutanı Binbaşı Darren Woods da Bölük olarak Azimkar'ın ölümünden duydukları büyük üzüntüyü dile getirirken, "O gerçek bir profesyonel asker, iyi bir silah arkadaşı ve herkesin dostuydu. Onun öldüğü günü her zaman büyük bir acıyla hatırlayacağız. Onun gibi bir askere komutanlık yapmak gerçek bir ayrıcalıktı, bunu her zaman gururla anımsayacağım" dedi.Birminghamlı olan Quinsey'in de orduya 19 yaşındayken katıldığı ve çok iyi bir asker olarak bilindiği açıklandı.Bu arada Merkezi Dublin'de bulunan bir gazeteyi arayan kişilerin, saldırıyı, İrlanda Cumhuriyetçi Ordusunun (IRA) şiddetin sürdürülmesinden yana olan "Gerçek IRA" adlı fraksiyonu adına üstlendikleri açıklandı.Dört kişinin de yaralandığı saldırının ardından, İngiliz hükümetinden bazı kaynaklar basın kuruluşlarına yaptıkları açıklamada, Gerçek IRA'nın sayısal olarak küçük bir güç olmakla birlikte, ciddi tehdit yaratabileceğine dikkati çekti.Son saldırının, 1997 yılında Kuzey İrlanda'da bir İngiliz askerinin bir IRA keskin nişancısı tarafından öldürülmesinden bu yana işlenen ilk cinayet olduğu, ölen iki askerin, önümüzdeki günlerde Afganistan'a gönderilecek güç içinde yer almaya hazırlandıkları bildirildi.Yaralıların durumlarının ise ağır olduğu, üçünün ölüm tehlikesinin hala sürdüğü, dördüncü yaralının durumunun daha iyi olduğu kaydedildi.Bu arada saldırı İngiliz basınında haber sayfaları ve köşe yazılarında ağırlıkla işlenen konuların başında geldi. İngiliz basını, saldırının Kuzey İrlanda'daki polis güçleri ve askeri üslerin güvenliğinin gözden geçirilmesi gereğini bir kez daha ortaya koyduğunu yazdı.Kuzey İrlanda'da IRA'nın barış sürecine dahil olması noktasında örgütten ayrılan ve şiddet yanlısı tutumunu sürdürme kararı alan Gerçek IRA adlı fraksiyonun militan sayısının 100 civarında olduğu tahmin ediliyor.Ancak terörizm uzmanları, sayıları az olmasına rağmen grubun 1990'lı yıllardan kalan tecrübeyi bir avantaj olarak kullandığına ve örgüte yeni eleman bulmakta güçlük çekmediğine işaret ediyor.Bu arada kendisi de eski bir IRA mensubu olan Kuzey İrlanda Başbakan Yardımcısı Martin McGuinness, herkesin Kuzey İrlanda'yı eski sorunlu günlerine döndürecek davranış ve sözlerden kaçınması gerektiğini belirtti. McGuinness, "Çatışma sürecinde ben de IRA'yı destekledim. Ben de IRA'nın bir üyesiydim. Ama artık bunlar geride kaldı" dedi.Kuzey İrlanda Başbakanı Demokratik Birlik Partisi lideri Peter Robinson da önceki gün düzenlenen saldırının geçmişi anımsattığını belirtti ve teröristlerin, askerleri öldürdükten sonra silahlarını sivillere de yöneltmesinin bu kişilerin ne derece "çıldırdıklarını" ortaya koymaya yettiğini kaydetti.Kuzey İrlanda polisi adına yapılan açıklamada da bölge politikacılarına terörizme karşı birleşik bir cephe oluşturmaları çağrısı yapıldı.