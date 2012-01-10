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Dünya

İran'ın uranyum zenginleştirme kararı Rusya'yı üzdü MOSKOVA (A.A)

10 Ocak 2012 23:35

-İran'ın uranyum zenginleştirme kararı Rusya'yı üzdü MOSKOVA (A.A) - 10.01.2012 - Rusya'nın, İran'ın Kum kentinde uranyum zenginleştirme programı başlatma kararı almasını ''üzüntü ve kaygı''yla karşıladığı bildirildi. Rusya Dışişleri Bakanlığından adı açıklanmayan bir yetkili resmi haber ajansı İtar-Tass'a yaptığı açıklamada, ''Moskova İran'ın Kum yakınlarındaki bir tesiste uranyum zenginleştirme programına başlama kararıyla ilgili haberlerinden üzüntü ve endişe duymakta'' dedi. Yetkili, İran'ın uluslararası topluluğun nükleer programıyla ilgili talepleri görmezden gelmeye devam ettiğini belirterek, ''Moskova, bu sürece, İran'ın  nükleer sürecine dahil olan taraflara tedbirsiz ve şiddet içeren adımlardan kaçınmaları çağrısında bulunmakta'' ifadesini kullandı. İran, dün kutsal Kum kenti yakınlarında uranyum zenginleştirme programına başladığını doğrulamıştı. İran'ın Buşehr kentindeki nükleer santralin inşasına yardım eden Rusya son dönemde Tahran'ın nükleer programlarıyla ilgili eleştirilerini artırmıştı.

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