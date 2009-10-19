İran'ın uranyum pazarlığı başlıyor

İran'ın zenginleştirilmiş uranyum ihtiyacının karşılanmasıyla ilgili üçlü görüşmeler, Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlayacak.



Anadolu Ajansı'nın haberine göre Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun (UAEK) ev sahipliğinde bugün yapılacak görüşmelere, kurum temsilcilerinin yanı sıra İran, ABD, Rusya ve Fransa'dan hukuki ve teknik uzmanlarla diplomatlar katılıyor.



İran'ın yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş uranyuma ihtiyaç duyduğunu UAEK'ya bildirmesi üzerine önce ABD ve Rusya, sonra da Fransa'nın bu ülkeye uranyum satabileceği belirtilmişti.



Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad da bir süre önce Tahran'daki reaktör için yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş uranyum ihtiyaçlarını dışarıdan karşılamak istediklerini belirterak, "Zenginleştirilmiş uranyum ihtiyacımızı ABD de dahil isteyen her ülkeden temin etmek istiyoruz" demişti.