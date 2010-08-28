'İran'ın 'soykırım' düşüncesi aynı'

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hamid Baghaey'in "Osmanlı dönemindeki Ermeniler" ile ilgili açıklaması konusunda izahat istediği İran Dışişleri Bakanının, İran'ın bu konudaki pozisyonunda hiç bir değişiklik olmadığını ilettiğini söyledi.









AKP Karaman İl Başkanlığı'nca Karaman Polisevi'nde düzenlenen iftara katılan Davutoğlu'na bir gazeteci "İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hamid Baghaey, Tahran'da bir konferansta, Osmanlı döneminde Ermenilere karşı 'soykırım yapıldığını' söylemiş. 'Şimdi Osmanlı Devleti yok ancak Ermeniler Türkiye'den özür ve tazminat bekliyor' açıklaması basında yer almış. Bu konuyu Dışişleri Bakanlığı olarak araştırdınız mı?" şeklinde bir soru yöneltti.









Bu konuda Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliğini görevlendirdiğini ifade eden Davutoğlu, "Tahran Büyükelçimiz İran Dışişleri Bakanlığıyla gerekli görüşmeleri yaptı, bildiğiniz gibi İran Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı" dedi.









Kendisinin biraz önce yine İran Dışişleri Bakanıyla bir görüşme gerçekleştirdiğini, bu konuda izahat istediğini ifade eden Davutoğlu, şunları kaydetti: "İran Cumhurbaşkanı Yardımcısının bu açıklamasının çerçevesi konusunda izahat istedim. İran Dışişleri Bakanı da bu açıklamanın kesinlikle basında yer aldığı gibi olmadığını, esasen bu konferansın İkinci Dünya Savaşı ile ilgili bir konferans olduğunu, sadece Birinci Dünya Savaşı ile ilgili bir atıf söz konusu olduğunu, İran'ın bu konudaki pozisyonunda hiç bir değişiklik olmadığını, İran'ın bu konudaki tezlerinin ve yaklaşımının geçerli olduğunu söyledi. Ben İran Cumhurbaşkanı Yardımcısının bu konuda bir açıklama yapması gerektiğini söyledim.









Kendisi de Cumhurbaşkanı Yardımcısının bir açıklama yapacağını bana iletti. Böyle bir konuda İran'ın tutumunda bir değişiklik olmadığını bir daha vurguladı, basın tarafından tamamıyla yanlış ifadelendirme olduğunu, gerekli izahatı vereceklerini söyledi."









Aynı gazetecinin "Bu sözlerin böyle sarf edilmediğini kesin olarak söyleyebilir miyiz?" sorusuna Davutoğlu, şu yanıtı verdi: "Evet kesin olarak bu şekilde sarf edilmediğini söyledi. Tabii bu konuşmanın bizim elimizde Farsça bir metni yok. Ben izahat istediğimi söyledim kendisine, kendisi de 'bu sözler bu anlam ifade edecek şekilde belirtilmemiştir, gerekli izahatı yapacağız' dedi.









Daha üst düzey açıklama beklediğimi ifade ettim. Kendisi Sayın İran Cumhurbaşkanı Yardımcısının bu yönde bir açıklama yapacağını, buna açıklama getireceğini tekrar ifade etti. İran Dışişleri Bakanlığından bir açıklama yapıldı, biz daha üst düzey bir açıklama bekliyoruz. Esas olarak vurguladığı husus şu; 'kesinlikle İran'ın tutumunda hiç bir değişiklik yoktur. Bu bir yanlış anlamadan, yanlış ifadelendirmeden ibarettir' şeklinde bana izahatta bulundu."





