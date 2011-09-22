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Dünya

İran'ın serbest bıraktığı Amerikalılar Umman'da MUSKAT (A.A)

22 Eylül 2011 02:47

-İran'ın serbest bıraktığı Amerikalılar Umman'da MUSKAT (A.A) - 21.09.2011 - İran'da iki yıldan uzun süredir cezaevinde tutulduktan sonra bugün serbest bırakılan Amerikalı Shane Bauer ve Josh Fattal, Umman'a geldi.  ABD'nin müttefiki Umman'ın 1 milyon dolar kefalet ödemesinin ardından serbest bırakılan iki ABD vatandaşını taşıyan uçak başkent Muskat'a iniş yaptı. ABD Başkanı Barack Obama, konuya ilişkin bir açıklama yaparak, Bauer ve Fattal'ın serbest bırakılmasından ve sevdikleriyle tekrar bir araya gelecek olmalarından duyduğu memnuniyeti ifade etti.  Fattal ve Bauer, geçen yıl kefaletle serbest bırakılan Sarah Shourd ile birlikte 2009 yılının Temmuz ayında Irak-İran sınırında casusluk yaptıkları gerekçesiyle tutuklanmıştı. Fattal ve Bauer, geçen ay sekizer yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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