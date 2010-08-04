İran'ın PKK'ya operasyonları sürüyor

T24- Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütüne yönelik etkili operasyonları sürerken, İran ordusunun ülke içinde ve sınır ötesine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda, örgütün ağır kayıplar verdiği kaydedildi.



Terör örgütü PKK/PJAK'ın sözde İran sorumlusu ''Çekjin'' kod adlı Zehrettin Ali'nin Salmas kırsalında görüldüğü ihbarı üzerine harekete geçen İran güvenlik güçleri, bölgede geniş çaplı bir operasyon başlattı. Güvenlik güçlerinin operasyonu sonucu ''Çekjin'' kod adlı Zehrettin Ali'nin 4 korumasının öldürüldüğü, kendisinin ise kaçtığı kaydedildi. Operasyonda ölü ele geçirilen korumalardan birinin ''Afat'' kod adlı Eşref Demir olduğu belirlendi.



Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, terörist Zehrettin Ali'nin pusudan yara almadan kurtulması ve 4 korumasının öldürülmesinin, Kandil'deki terör örgütü üst yönetiminde rahatsızlık yarattığı ve ''Çekjin''e yönelik ''ajan/işbirlikçi'' suçlamalarının gündeme gelmesine neden olduğu bildirildi.



Salmas bölgesinde yaşanan ve 4 örgüt mensubunun ölümüyle sonuçlanan çatışma sonrasında Zehrettin Ali'nin özeleştiri vermek üzere Kandil'e çağrıldığı öne sürüldü. Ancak Zehrettin Ali'nin, ''infaz'' korkusuyla Kandil'e gitmediği ve Avrupa'ya geçmek için girişimlerde bulunduğu kaydedildi.



Öte yandan, İran-Irak sınırında konuşlu İran Ordusu topçu birliklerinin Kandil ve Hakurk bölgesindeki terör örgütü kamplarına yönelik topçu atışları yoğun şekilde devam ediyor.

Önceki gün sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen topçu atışlarında 7 teröristin daha öldürüldüğü ve terör örgütüne ait çok sayıda lojistik merkezin imha edildiği bildirildi.

İran Sınır Güvenlik Birlikleri Komutanı Tümgeneral Rahim Khorşidvand, terör örgütü PKK/PJAK'a yönelik operasyonların aralıksız devam edeceğini açıkladı.



Geçtiğimiz hafta Türkiye ve İran güvenlik birimleri yetkililerinin Tahran'da yaptıkları ''terör'' zirvesinde, iki ülkenin terör örgütü PKK ve uzantısı PJAK konusunda ortak mücadele ve anlık istihbarat paylaşımı konusunda somut adımlar atılması yönünde kararlar alınmıştı.



Buna göre, terör örgütü mensuplarının İran topraklarından Irak'ın kuzeyine geçmelerinin engellenmesi ve sınırdaki karakollara saldırılarının önlenmesi için her iki ülkenin güvenlik birimlerinin ortak hareket etmesi, sınır birlik komutanlarının ortak operasyonlar için doğrudan bağlantı kurabilmeleri, terörist takibinde sınır ihlali yapılmadan güvenlik kuvvetleri arasında işbirliği içinde olunması ve İran'da yakalanan Türkiye'nin aradığı terör örgütü mensuplarının hızlı bir şekilde iadesinin sağlanması konularında mutabakat sağlanmıştı.