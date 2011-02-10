İran'ın muhalefet liderine ev hapsi

T24

Siyasi amaçlı miting

Kerrubi'nin eşinden başka kimsenin eve giriş çıkışına izin verilmiyor. Mehdi Kerrubi'nin oğlu Hüseyin Karrubi, BBC muhabirine yaptığı açıklamada, babasıyla görüşmesine izin verilmediğini belirtti.Pazartesi günü, Mehdi Kerrubi ile ülkedeki bir diğer önemli muhalif isim olan Hüseyin Musavi, Tunus ve Mısır'da yaşananlara destek amaçlı bir miting çağrısında bulunmuşlardı. Ancak İran hükümeti, siyasi içerikli olduğunu söyleyerek, mitinge izin vermemişti.İranlı yetkililerce yapılan açıklamada, bu iki ülkede yaşananların Tahran tarafından desteklendiği, ancak mitingin "siyasi niyetlerle" düzenlenmesinin amaçlandığı kaydedildi. Açıklamayı yapan yetkili ayrıca, Tunus ve Mısır'la dayanışma sergilemek isteyen İranlıları, Cuma günü düzenlenecek 1979 Devrimi resmi anma yürüyüşlerine katılmaya çağırdı. İran'da 2009 yılında yaşanan büyük çaplı protesto gösterileri sonrasında, herhangi bir muhalif mitinge izin verilmedi.72 yaşındaki Mehdi Kerrubi, 2009 seçimlerinden zaferle çıkan Mahmud Ahmedinejad'a karşı aday olmuştu. Kerrubi, bundan önceyse Meclis başkanlığı görevini üstlenmişti. Mehdi Kerrubi halen Ulusal Güven Partisi'nin lideri ve ülkedeki reform ihtiyacını dile getiren bir isim olarak tanınıyor.