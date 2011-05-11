İran'ın kozmetik devi Türk pazarında

T24- AVE markalı kişisel bakım ve Home Plus markalı ev temizlik ürünleriyle geçen yıl raflarda yerini alan Arian Kimya, Türk pazarındaki büyümesini sürdürüyor. İran merkezli uluslararası kozmetik devi Golrang Industrial Group Başkanı Dr. Mehdi Fazlı, Türk pazarına girişlerini, Türk pazarındaki hedeflerini, Türkiye’de yapacakları gelecek dönem yatırımlarını medya ile paylaştı.

1960’ların başında babası Mohammad Karim Fazlı tarafından kurulan Gölrang şirketiyle detarjan ve sabun ticareti yapıldığını anlatan Fazlı, Şirketin bugun İran’ın en büyük 10 firması arasında olduğunu söyledi. Fazlı konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Grup faaliyetlerimiz sadece temizlik ürünleri ve kimya ile sınırlı olmayıp, gıda, kozmetik ve selülozik kağıt gibi bir çok farklı alanda da ürünlerimiz ve hizmetlerimiz bulunmaktadır.

Bugün GIG (Golrang Industrial Group), 102 şirketle birlikte 20’den fazla ülkede faaliyette olup toplam yaklaşık 5 bin kişiyi istihdam etmektedir.

GIG 2022 yılında Fortune 500 listesi içinde yer alacaktır.

Gerek yönetim ve gerekse bütün çalışanlar olarak Golrang’da “yönetişim” her zaman süregelen bir taahhüttür.

Bulunduğumuz piyasalarda en güvenilir ürünleri üretmek için elimizden gelenin en iyisini yaptık. Örneğin Pakshoo İran’ın en büyük deterjan üreticisi konumundadır. Aynı şekilde hijyenik ürünlerde de İran’ın en büyük üreticisiyiz. GIG yıllar içinde teknoloji kaynaklarını yaygınlaştırmıştır. Şu anda faaliyet gösterdiği alandaki en eksiksiz ve ileri teknolojiye sahiptir.

Araştırma & geliştirme departmanlarmızda 100’ün üzerinde profesyonel uzman, ürünlerimizin kalitesini artırmak için sürekli çalışmaktadır.

Grup olarak 2010 yılı reklam yatırımlarımız 30 milyon $ seviyesindedir. Aktif olduğumuz tüm pazarlarda tanıtıma büyük önem veriyoruz.

Vizyonumuz;

1 - Girişimcilik, yaratıcılık ve yenilikçilik

2 - Ürün ve hizmet farklılaştırılması (ayrıştırılması)

3 - Sürdürülebilir ilerleme ve gelişim …delightness

misyonlarını başarmış lider bölgesel şirket olmaktır.

Ciromuz yaklaşık 1 milyar Amerikan doları olup son 17 yılda yıllık ciro 4 bin kat büyüdü.

Şu anda İran dışında 4 ülkede fabrikalarımız vardır. Ayrıca merkez tesislerimizde ürettiğimiz hammadde ile de bölgenin önemli tedarikçilerinden biri konumundayız.

Türkiye’de 5 büyük üretici firmayla çalışıyoruz.

Uluslar arası piyasalara girmeye karar verdik ve ürünlerimizi diğer bölge ülkelerine ihraç etmeye başladık. Şu anda Orta Doğu’da 20’den fazla ülkeye ihracat yapmaktayız. Bizim için bir sonraki adım doğrudan yabancı yatırım işine girmekti. Bu yüzden İran dışında fabrikalar kurduk.

Türkiye pazarı için iki yıl ön hazırlıktan sonra, yüksek potansiyel ve güç barındıran bu dinamik ülkeye girmeye karar verdik. 2011 yılı için Türkiye ciro hedefimiz 30 milyon Türk Lirası.

Türkiye pazarı, İran pazarına çok benziyor. Mesela Türkiye ile nüfusumuz nerede ise eşit.

Geniş coğrafyasının yanı sıra komşu ülke olması itibarı ile de Türkiye, bizim iş ilişkilerimizi yaygınlaştırmak için iyi bir hedef.

2008 yılında ARIAN KİMYA şirketimizi kurduk ve bu pazarda bazı yeni ürünlerimizi test etmeye başladık. Bu şekilde adım adım işimizi büyütüyoruz.

İki yılda kurduğumuz ekibimiz ve doğal olarak gelişen ilişkiler zinciri sayesinde Türkiye çapında 4000’den fazla satış noktasına ulaşmış bulunuyoruz.

Türkiye pazarında önümüzdeki yıllarda hangi farklı alanlara gireceğimizi Türk pazarı belirleyecek.

Türkiye’de üretilen ürünlerimizi şimdilik komşulardan Ermenistan ve Irak’a satıyoruz. Yakın dönem hedeflerimiz arasında öncelikle Avrupa’ya sonra da Kuzey Amerika’ya açılmak yer almaktadır.

Halihazırda AVE markalı kişisel temizlik ürünlerimiz (şampuan, çocuk şampuanı, saç kremi, sıvı sabun, köpük sabun) ve Home Plus markalı ev temizlik ürünleri (toz deterjan, yüzey temizleyicileri, bulaşık deterjanları) ile pazarda aktif konumdayız. Daha yolun başında olduğumuzun bilincindeyiz ve alınacak çok yolumuz olduğunun farkındayız. Ancak öncelikle ürün kalitemize, tüketicinin en iyisini seçme bilincine ve iş kültürümüz ile çok kısa sürede bu büyük pazarda önemli bir oyuncu olabilmeyi umuyoruz.”

Türkiye Genel Müdürü Siamak Shokrollahzadeh ise "Amacımız pazara olmayan ürünleri sunmak. Örneğin Türkiye'de en etkin çamaşır deterjanı 7 enzimli. Biz 8 enzimliyi ürettik. Sabun kategorisinde de köpük sabun yine bizim pazarda ilk olan ürünlerimizden. Biz yüksek kaliteyi pazarda en pahalı olmayacak şekilde konumlayarak, kaliteli ve uygun fiyatla tüketicilerle buluşturacağız" dedi.