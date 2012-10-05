İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na saldırı

Cağaloğlu'nda bulunan İran İstanbul Başkonsolosluğu kapısını protesto amaçlı yakan İran vatandaşı gözaltına alınırken, konsolosluk kapısında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

İsminin Javad Bishetab (66) olduğu öğrenilen İran vatandaşı, sabah saatlerinde Cağoloğlu'nda Ankara Caddesi üzerinde bulunan İran İstanbul Başkonsolosluğu'na geldi. Çevredeki vatandaşlara 3 sayfalık bir birdiri dağıtan Bistehab daha sonra elindeki yanıcı spreyle kapıyı yakmaya çalıştı. Bir anda alev alan kapı, konsolosluk yetkililerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.

Olay yerine gelen polisler, Bishetab'ı yakalayarak gözaltına alırken, sorgulanmak üzere Sirkeci Polis Merkezi'ne götürdü.

Polisteki ilk ifadesinde, İran'daki rejimi protesto etmek amacıyla eylem yaptığını belirten Bistehab'ın İran'a istemediği, iade edildiği takdirde öldürüleceğini ileri sürdüğü öğrenildi.

Bu arada, Bishetab'ın Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptığı ve yaklaşık 5 ay önce İran'ın Ankara Büyükelçiliği binasına da aynı tarz bir eylem gerçekleştirdiği ifade edildi