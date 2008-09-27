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Dünya

İran'ın İsrail takıntısı

Tümgeneral Safevi, "İsrail için yok oluş süreci başlamıştır. Geleceğin Orta Doğu'sunda İsrail'in yeri olmayacak" ifadesini kullandı

27 Eylül 2008 03:00

İran, İsrail'in yok oluş sürecine girdiğini belirtti. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in askeri danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safevi, olası İsrail saldırısına ilişkin yaptığı değerlendirmede, İsrail'in askeri tehditlerinin kuru gürültüden ibaret olduğunu söyledi. Tümgeneral Safevi, "İsrail için yok oluş süreci başlamıştır.

 

Geleceğin Orta Doğu'sunda İsrail'in yeri olmayacak" ifadesini kullandı. "İran'a saldırı için, İsrail siyasi, askeri ve ekonomik güçten yoksundur" diyen Safevi, 33 gün savaşında Hizbullah'a yenilen bir ordunun, İran karşısında duramayacağını belirtti. İsrailli yetkililerin, İran'a karşı askeri saldırının gündemde olduğuna ilişkin açıklamaları dünya basınında yer almıştı. En son The Guardian gazetesi, İsrail'in İran'a saldırı hazırlığında olduğunu bildiren bir haber yayımlamıştı

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