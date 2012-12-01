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Dünya

İran'ın İHA'sı photoshop ile üretilmiş

İran'ın bir süre önce tanıttığı insansız hava aracının (İHA) photoshop ürünü olduğu ortaya çıktı

01 Aralık 2012 12:10

 

İran kısa bir süre önce  dikey iniş kalkış yapabildiğini açıkladığı KOKER-1 adlı insansız hava aracını tanıttı. Pilot ve blog yazarı olan Gary Mortimer, KOKER-1'i ilk gördüğünde onu önceden de bir yerde gördüğünü düşünmüş ancak haftalarca nerede gördüğünü hatırlayamamış. Sonunda uçağın Japon araştırmacılar tarafından gösterildiğini hatırlayan Mortimer, iki aracın tamamen aynı göründüğünü, sadece arka planda bir miktar değişiklik yapıldığını ortaya çıkardı.
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(Fotoğrafın aslı)
 
Mortimer, İran'ın test etmek amacıyla bir Quad Tilt Wing (QTW) satın almış olabileceğini, ancak iki fotoğrafın birbirine çok benzediğini söyledi. İran hava aracının tanıtımında tamamen İranlı bilim adamları tarafından geliştirildiğini söylemişti.
İran'ın, 2008 yılında yayınladığı bir fotoğrafta da bulutların birbirine benzemesi, roketlerin Photoshop ile çoğaltıldığını ortaya çıkarmıştı.

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