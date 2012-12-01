İran'ın İHA'sı photoshop ile üretilmiş

İran kısa bir süre önce dikey iniş kalkış yapabildiğini açıkladığı KOKER-1 adlı insansız hava aracını tanıttı. Pilot ve blog yazarı olan Gary Mortimer, KOKER-1'i ilk gördüğünde onu önceden de bir yerde gördüğünü düşünmüş ancak haftalarca nerede gördüğünü hatırlayamamış. Sonunda uçağın Japon araştırmacılar tarafından gösterildiğini hatırlayan Mortimer, iki aracın tamamen aynı göründüğünü, sadece arka planda bir miktar değişiklik yapıldığını ortaya çıkardı.

(Fotoğrafın aslı)

Mortimer, İran'ın test etmek amacıyla bir Quad Tilt Wing (QTW) satın almış olabileceğini, ancak iki fotoğrafın birbirine çok benzediğini söyledi. İran hava aracının tanıtımında tamamen İranlı bilim adamları tarafından geliştirildiğini söylemişti.

İran'ın, 2008 yılında yayınladığı bir fotoğrafta da bulutların birbirine benzemesi, roketlerin Photoshop ile çoğaltıldığını ortaya çıkarmıştı.