İran'ın gizemli altın planı!

Türkiye iki aydır en çok ihracatı İran'a yapıyor. İran'a yapılan ihracatta başı altın çekti. İran'ın, altın stoğunu olası krize karşı bir kalkan olarak artırdığı belirtiliyor.

Motorlu kara taşıtları ihracatında Mart ayından beri düşüş gerçekleşirken, kıymetli maden ve metaller ihracatı Ocak’ta 9. sıradayken, Şubat ve Mart'ta 5. sıraya, Nisan ve Mayıs'ta ise geçen yılın aynı aylarına göre ortalama yüzde 434 artış göstererek 1. sıraya yükseldi.

Mayıs ayında en fazla ihracat yapılan ülke İran oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 2011 Mayıs ayına göre yüzde 513.2 artarak 1.66 milyar dolar olurken bu rakamın 1.39 milyar doları altın ihracatından kaynaklandı.

Nisan ve Mayıs aylarında en fazla ihracatın İran’a yapılıyor olması ve ülkeye altın satışının iki aydır artış göstermesi dikkat çekti.

Peki İran neden altın alıyor? İntegral Menkul Değerler Analisti Yeliz Karabulut bu soruya şu yanıtı verdi: "İran’ın uranyum zenginleştirmesi ABD ve İsrail tarafından önemle takip edilmekte, İran’la aralarında sık sık krizler olmaktadır. İran bu altın stoğunu artırarak ABD ve İsrail ile bir kriz olması halinde (suni ya da gerçek), risk enstrümanı olan altındaki fiyat artışından ciddi kâr sağlayacak. Ya da Suriye’ye olası bir müdahalenin olması halinde yine altın stoğu ile kâr elde edecek. Kısacası bu durum akıllara “İran bölgedeki olası bir krize mi yatırım yapıyor” sorusunu getiriyor."

Altın fiyatları artışta

Öte yandan altın fiyatlarında yükseliş yaşanıyor. AB zirvesi sonrası oluşan olumlu havayla altının ons fiyatı yüzde 3'e yakın artarak 1600 dolara yaklaştı.