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Dünya

İRAN'IN DAVETİNE KATILINMAMALI NEW YORK (A.A)

06 Ocak 2011 01:23

-İRAN'IN DAVETİNE KATILINMAMALI NEW YORK (A.A) - 05.01.2011 - İran'ın nükleer tesislerinde incelemeler yapmaları için bazı ülkeleri davet etmesine, Rusya ve Çin'in de tepki gösterdiği ileri sürüldü. BM'deki batılı diplomatik kaynaklara göre, ABD ve AB'nin tepkilerinden sonra, Rusya ve Çin'in de "bu davete katılınmaması için" çaba gösteriyor. Reuters'ın haberine göre aralarında Avrupalıların da bulunduğu bir dizi diplomatik kaynak, "Moskova ve Pekin, 5+1 ülkelerinin ortak çabalarını baltalamasından ötürü, bu davete katılınmaması konusunda aktif bir çaba gösteriyor" dedi. Bir diplomat, "eğer AB, Rusya veya Çin gitseydi, hayal kırıklığımız büyük olurdu" dedi. Bu diplomat, "Bazıları gitmek isteyebilir. Elbette onları vazgeçirmeye çalışmayız" dedi.

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