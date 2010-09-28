İran'ın botları uçuyor

T24

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İran'ın uzun zamandır üzerinde çalıştığı uçan botların seri üretimine başlandı. Basra Körfezi'nde devriye gezen İran Devrim Muhafızları'nın hizmetine sunulan botlar denizde yüzdüğü gibi uçma özeliklerine de sahip.İran'ın tamamen yerli üretimi olan uçan botların en önemli özelliği radara yakalanmıyor olmaları. Küçük bir uçağı andıran deniz botları gözetleme görevinin yanı sıra füze fırlatma yeteneğini de barındıryor. "Bavar-2" adı verilen botlar aynı zamanda istihbarat toplama özelliğine de sahip.