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Dünya

İran'ın botları uçuyor

Ülkede seri üretime geçen son ürün hem yüzebilen hem de uçabilen botlar oldu.

28 Eylül 2010 03:00

T24 - Geliştirdiği nükleer programıyla uzun zamandır Batılı devletlerin korkulu rüyası haline gelen İran, savunma sanayiinde yeniliklere imza atmaktan geri kalmıyor. Ülkede seri üretime geçen son ürün hem yüzebilen hem de uçabilen botlar oldu.

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İran'ın uzun zamandır üzerinde çalıştığı uçan botların seri üretimine başlandı. Basra Körfezi'nde devriye gezen İran Devrim Muhafızları'nın hizmetine sunulan botlar denizde yüzdüğü gibi uçma özeliklerine de sahip.

İran'ın tamamen yerli üretimi olan uçan botların en önemli özelliği radara yakalanmıyor olmaları. Küçük bir uçağı andıran deniz botları gözetleme görevinin yanı sıra füze fırlatma yeteneğini de barındıryor. "Bavar-2" adı verilen botlar aynı zamanda istihbarat toplama özelliğine de sahip.


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