İran'ın 'Bob Dylan'ı Mohsen Namjoo yeniden İstanbul'da

İran'ın "Bob Dylan"ı olarak gösterilen, müzisyen Mohsen Namjoo, 5 Ağustos'ta Cemil Topuzlu Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde konser verecek.

Eserlerinde İran müziğini modern ezgilerle bir araya getiren sanatçı, 5 Ağustos'ta Cemil Topuzlu Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluşacak.

The New York Times tarafından İran'ın "Bob Dylan"ı olarak gösterilen söz yazarı, şarkıcı, müzik eğitmeni ve setar çalgıcısı Namjoo, geleneksel İran müziğini, modern enstrümanlarla birleştirip farklı sentezler ortaya çıkarıyor.

Namjoo en son şubat ayında İstanbul'da konser vermişti.