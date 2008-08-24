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Dünya

İran'ın "nükleer"de 3 ayı kaldı

Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Sadovnikov: "Rusya, Buşehr'deki nükleer santrali en kısa sürede bitirmeye kararlı."

24 Ağustos 2008 03:00

İran'ın ilk nükleer santralinin yıl sonuna kadar hizmete gireceği bildirildi. Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Aleksander Sadovnikov, "Rusya, Buşehr'deki nükleer santrali mümkün olan en kısa sürede bitirmeye kararlı" dedi.

Sadovnikov, "Batılı ülkelerin İran'a uyguladığı ambargolar nedeniyle söz konusu santralin tamamlanmasının uzun sürdüğünü" söyledi.Bu arada, Rusya Federal Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Sergei Kiriyenko'nun yakında Tahran'ı ziyaret edeceği bildirildi.

Kiriyenko'nun ziyaretinde Buşehr nükleer santralinin hizmete açılması konusunun görüşülmesi bekleniyor. Rusya, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) denetiminde gecikmeli olarak Aralık 2007'de 82 ton nükleer yakıtı Buşehr'deki santralde kullanılmak üzere İran'a teslim etmişti.

İran, Rusya'nın yardımıyla ilk nükleer santralini bitirmek için gün sayarken, yeni nükleer santrallere yönelik olarak 6 yerli firmaya teklif ve görev vermişti.

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