İran'dan Zencani açıklaması: Yalan söylüyor çok parası var

İran’ın, Reza Zarrab’ın iş ortağı olarak bilinen ve yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan işadamı Babek Zencani’nin yurtdışındaki malvarlığını araştırmak üzere Türkiye, Tacikistan ve Malezya’ya gönderdiği yargı heyetleri Tahran’a geri döndü. İran Yargı Sözcüsü Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, İran basınına yaptığı açıklamalarda, “Zencani’nin dışarıdaki bankalarda çok parası var. Mallarının çoğunun yurtdışında olduğu saptandı ancak bunların boyutunu söyleyemem” dedi.

Tutukluluğu uzadı

Babek Zencani, İran’a uygulanan ekonomik ambargo nedeniyle yurtdışındaki bankalarda bulunan parasının bloke olduğunu ve bu nedenden dolayı İran Petrol Bakanlığı’na olan 2 milyar Euro’nun üzerindeki borcunu ödeyemediğini savunmuştu. İran Yargı Sözcüsü Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, heyetlerin yaptığı inceleme sonucunda Zencani’nin yurtdışındaki bankalarda yer alan hesaplarına ilişkin “ambargo yüzünden bloke oldu” iddialarının yalan olduğunun anlaşıldığını belirterek, “Zencani Petrol Bakanlığı’na olan borcunu ödemedi ve bu borcun miktarı her geçen gün artıyor. Zencani’nin dışarıdaki bankalarda çok parası var. Mallarının çoğunun yurtdışında olduğu saptandı ancak ben onların boyutunu söyleyemem” dedi. Bu arada 3.5 aydır Tahran’daki Evin Cezaevi’nde tutuklu bulunan Zencani’nin tutukluluk süresi uzatıldı.