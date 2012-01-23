T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran'dan yine Hürmüz'ü kapatma tehdidi  TAHRAN (A.A)

23 Ocak 2012 18:06

-İran'dan yine Hürmüz'ü kapatma tehdidi  TAHRAN (A.A) - 23.01.2012 - İranlı milletvekilleri, İran'a yönelik yeni yaptırımlara gidilmesi halinde Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidini yinelediler.  İran parlamentosu ulusal güvenlik komitesi başkan yardımcısı Muhammed İsmail Kuvsari, yaptığı açıklamada, "İran petrolünün satışıyla ilgili herhangi bir engellemeyle karşılaşmaları durumunda, Hürmüz Boğazı'nın kesinlikle kapatılacağını" söyledi.       Kuvsari, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması durumunda ABD ve müttefiklerinin, boğazı yeniden açmaya muktedir olamayacaklarını savunarak, ABD'yi herhangi bir "askeri maceraya" kalkışmaması konusunda uyardı.  Yine İranlı milletvekili Heşmetullah Falahatpişeh, yarı resmi Mehr ajansına yaptığı açıklamada, İran'ın, petrol ambargosuna misilleme olarak Hürmüz'ü kapatma hakkı bulunduğunu ifade ederek, Hürmüz'ün kapatılma olasılığının gittikçe arttığını söyledi.   Yarı resmi Fars ajansına göre, bir diğer İranlı milletvekili Ali Adyani de, AB'nin yeni yaptırımlar girişimini küçümseyerek, girişimi "saf propaganda manevrası" sözleriyle değerlendirdi.  Eski istihbarat bakanı Ali Falahyan da İran'ın tüm ham petrol ihracatını durdurması, "böylece petrol fiyatlarının artması ve Avrupalıların yaptırımlarının çökmesi" önerisinde bulundu. AB dışişleri bakanları İran'a kademeli petrol ambargosu ve merkez bankası aktiflerinin kısmen dondurulması dahil sert yaptırımlar için toplanmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24