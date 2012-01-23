-İran'dan yine Hürmüz'ü kapatma tehdidi TAHRAN (A.A) - 23.01.2012 - İranlı milletvekilleri, İran'a yönelik yeni yaptırımlara gidilmesi halinde Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidini yinelediler. İran parlamentosu ulusal güvenlik komitesi başkan yardımcısı Muhammed İsmail Kuvsari, yaptığı açıklamada, "İran petrolünün satışıyla ilgili herhangi bir engellemeyle karşılaşmaları durumunda, Hürmüz Boğazı'nın kesinlikle kapatılacağını" söyledi. Kuvsari, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması durumunda ABD ve müttefiklerinin, boğazı yeniden açmaya muktedir olamayacaklarını savunarak, ABD'yi herhangi bir "askeri maceraya" kalkışmaması konusunda uyardı. Yine İranlı milletvekili Heşmetullah Falahatpişeh, yarı resmi Mehr ajansına yaptığı açıklamada, İran'ın, petrol ambargosuna misilleme olarak Hürmüz'ü kapatma hakkı bulunduğunu ifade ederek, Hürmüz'ün kapatılma olasılığının gittikçe arttığını söyledi. Yarı resmi Fars ajansına göre, bir diğer İranlı milletvekili Ali Adyani de, AB'nin yeni yaptırımlar girişimini küçümseyerek, girişimi "saf propaganda manevrası" sözleriyle değerlendirdi. Eski istihbarat bakanı Ali Falahyan da İran'ın tüm ham petrol ihracatını durdurması, "böylece petrol fiyatlarının artması ve Avrupalıların yaptırımlarının çökmesi" önerisinde bulundu. AB dışişleri bakanları İran'a kademeli petrol ambargosu ve merkez bankası aktiflerinin kısmen dondurulması dahil sert yaptırımlar için toplanmıştı.