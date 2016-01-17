İran'dan yaptırımların kaldırılmasına yorum: Şanlı bir zafer!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılmasını, 'şanlı bir zafer' olarak nitelendirdi. Ruhani, nükleer anlaşmayı, ülke tarihinde 'altın bir sayfa' sözleriyle övdü.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, P5+1 ülkeleri ile İran arasında varılan anlaşma kapsamında yaptırımların kaldırılması konusunda Twitter'dan açıklamada bulundu. Ruhani, ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılmasını, 'şanlı bir zafer' olarak nitelendirdi. İran Cumhurbaşkanı, sosyal medya hesabından, "Bu nimet için Allah'a şükrediyorum ve sabırlı İran milletinin büyüklüğü önünde eğiliyorum" paylaşımında bulundu.

IRNA'nın haberine göre, nükleer anlaşmanın İran'ın dünyayla ilişkilerinde "yeni bir fasıl" olduğunu ifade eden Ruhani, "Biz İranlılar dostluk belirtisiyle dünyaya uzandık ve düşmanlıkları, şüpheleri ve komploları geride bırakarak İran'ın dünyayla ilişkilerinde yeni bir fasıl açtık" dedi. Nükleer anlaşmanın herhangi bir ülke için kayıp olmadığını vurgulayan Ruhani, "İran'ın dostları mutlu ve rakiplerimizin endişelenmesine gerek yok, biz herhangi bir hükümet veya millete tehdit değiliz. Biz, bölgede ve dünyada barış, istikrar ve güvenlik elçisiyiz" ifadesini kullandı.