İran'dan 'yapay ada' projesi

T24- İran güney sularında 6 milyar dolar değerinde suni ada yapacak.



Resmi İRNA haber ajansı, ülkenin güney sularında Kiş Adası yakınında yapılacak 405 hektarlık alana sahip yapay adanın, 140 hektarlık bölümün denizde, kalanın ise karada olacağını bildirdi. 6 milyar dolarlık harcamayla özel sektör tarafından 7 yıldan az sürede tamamlanması planlanan adanın, bölgenin en önemli turistlik-ekonomik kutbu olacağı açıklandı.



İranlı çevre koruma yetkilileri, adanın Basra Körfezi'ndeki doğal hayata büyük zarar vereceği uyarısında bulundu. Yetkililer, son yıllarda başta Palm Adaları olmak üzere, Birleşik Arap Emirliği tarafından Basra Körfezi'nde inşa edilen suni adaların çevreye verdiği zarara Tahran'dan gelen tepki ve itirazlara dikkat çekti.