-İRAN'DAN YANIT BEKLENİYOR MOSKOVA (A.A) - 27.01.2011 - İstanbul'da hafta sonunda yapılan nükleer görüşmelerde 5+1 ülkelerinin İran'a nükleer takas anlaşması taslağı sundukları ve Tahran'dan bu konuda yanıt beklendiği bildirildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aleksandır Lukaşeviç, gözden geçirilmiş takas anlaşması taslağını sunduklarını ve bu konuda ilerleme sağlanmasının, "daha pozitif bir diyalog için gereken güven atmosferini oluşturabileceğini" ifade etti. Sözcü, "bu konuda şimdi İran'ın yanıtını bekliyoruz" dedi. Takas anlaşması fikri 2009'da ortaya atılmıştı. Bu yolla İran'ın elinde, nükleer silah yapabilecek kadar nükleer maddeyi biriktirebilmesinin önlenmesi amaçlanıyor. Lukaşeviç, 21-22 Ocak'ta 5+1 ülkelerinin (BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ve Almanya) İran ile yaptığı görüşmede sunulan gözden geçirilmiş takas anlaşması taslağının ayrıntılarına ilişkin bilgi vermedi. Sözcü, İstanbul görüşmelerinin, tarafların birbirini daha iyi anlamasını sağladığını da kaydetti. Sözcü, İran'ın BM Güvenlik Konseyi'nin ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun isteklerini yerine getirmesi ve nükleer programına ilişkin daha şeffaf davranması gerektiğini sözlerine ekledi.