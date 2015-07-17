T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran'dan Türkiye'ye teşekkür

İran'la Batı arasında nükleer anlaşmanın sağlanmasının ardından İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı

17 Temmuz 2015 20:40

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesi ve p5+1 ülkeleri arasında varılan nükleer anlaşmanın İran-Türkiye ilişkilerini olumlu yönde etkileyeceğini ifade etti.

İran Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan Ruhani’nin, İran'ın nükleer programı konusunda Türkiye 'nin geçmiş yıllarda gösterdiği çabalardan dolayı kendisine teşekkür ettiği bildirildi.

 

Zalimce yaptırımları geride bıraktık

 

Ruhani, İran ve BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ile Almanya (p5+1) arasında varılan nükleer anlaşmayı değerlendirerek, "İran'a uygulanan zalimce yaptırımları geride bıraktık ve kabul edilebilir çözüm yollarına ulaşmayı başardık" dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, anlaşmanın İran'ın komşularıyla ve özellikle Türkiye ile olan ilişkilerini olumlu yönde etkiyeceğini kaydetti.

 

Birlikte bir çözüm yolu bulabiliriz

 

Bölgedeki meselelerinin de konuşulduğu görüşmede, Ruhani, "Bölgede halk umudunu Ankara -Tahran işbirliğine bağlamış. İkili işbirliğiyle bölgede kazan-kazana dayalı bir çözüm yolu bulabiliriz. Bölgedeki terörizmin önüne geçmek için ikili diyalogun arttırılması gerekli" diye konuştu

 

İran'la bölge işbirliği için hazırız

 

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ın nükleer programı konusunda varılan anlaşmadan dolayı Ruhani'yi tebrik etti.

Türkiye'nin bölge meselelerinin çözümü konusunda İran'la işbirliği yapmaya hazır olduğunu kaydeden Erdoğan, ilgili kurumların yakın diyalog ve temas içinde olmasının hedefe ulaşmayı kolaylaştıracağını kaydetti.

İki lideri ayrıca birbirinin Ramazan bayramını da kutladı.

ETİKETLER

İrantürkiyeruhanierdoğan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24