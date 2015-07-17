İran'dan Türkiye'ye teşekkür

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesi ve p5+1 ülkeleri arasında varılan nükleer anlaşmanın İran-Türkiye ilişkilerini olumlu yönde etkileyeceğini ifade etti.

İran Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan Ruhani’nin, İran'ın nükleer programı konusunda Türkiye 'nin geçmiş yıllarda gösterdiği çabalardan dolayı kendisine teşekkür ettiği bildirildi.

Zalimce yaptırımları geride bıraktık

Ruhani, İran ve BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ile Almanya (p5+1) arasında varılan nükleer anlaşmayı değerlendirerek, "İran'a uygulanan zalimce yaptırımları geride bıraktık ve kabul edilebilir çözüm yollarına ulaşmayı başardık" dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, anlaşmanın İran'ın komşularıyla ve özellikle Türkiye ile olan ilişkilerini olumlu yönde etkiyeceğini kaydetti.

Birlikte bir çözüm yolu bulabiliriz

Bölgedeki meselelerinin de konuşulduğu görüşmede, Ruhani, "Bölgede halk umudunu Ankara -Tahran işbirliğine bağlamış. İkili işbirliğiyle bölgede kazan-kazana dayalı bir çözüm yolu bulabiliriz. Bölgedeki terörizmin önüne geçmek için ikili diyalogun arttırılması gerekli" diye konuştu

İran'la bölge işbirliği için hazırız

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ın nükleer programı konusunda varılan anlaşmadan dolayı Ruhani'yi tebrik etti.

Türkiye'nin bölge meselelerinin çözümü konusunda İran'la işbirliği yapmaya hazır olduğunu kaydeden Erdoğan, ilgili kurumların yakın diyalog ve temas içinde olmasının hedefe ulaşmayı kolaylaştıracağını kaydetti.

İki lideri ayrıca birbirinin Ramazan bayramını da kutladı.