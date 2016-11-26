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BBC Türkçe

İran'dan Türkiye'ye Irak ve Suriye'de daha fazla işbirliği çağrısı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bugün İran'ı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında, Suriye ile Irak'taki son durum ele alındı.

26 Kasım 2016 21:43

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye ile Irak'ta istikrarın tahsis edilmesi için Türkiye ile daha fazla işbirliği yapılması gerektiğini söyledi.

Iran devlet haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre, Ruhani, Tahran'ı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede, "Bugün bölgemizde kritik bir durum yaşanıyor. Sorunların çözümünde Tahran ve Ankara'nın işbirliği ve istişaresi fark yaratabilir" dedi.

Ruhani ayrıca, "Büyük bölgesel güçler birlikte hareket edebilirse, Irak ve Suriye'deki sorunlar da dış güçlere gerek kalmadan çözüme kavuşturulur" diye konuştu.

Çavuşoğlu'nun temasları kapsamında yapılan görüşmelerde, Irak ve Suriye başta olmak üzere iki ülke arasındaki görüş ayrılıklarının hafifletilmesine çalışıldığı belirtildi.

IRNA'nın haberine göre, Çavuşoğlu, "Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğü ve ulusal birliğinin korunması hem İran ve Türkiye'nin hem de bölgesel barış ve istikrarın çıkarınadır" diye konuştu.

İran'a günübirlik bir ziyaret gerçekleştiren Çavuşoğlu, mevkidaşı Cevad Zarif'le de bir araya geldi. MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Çavuşoğlu'nu İran temaslarında eşlik ediyor.

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