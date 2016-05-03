İran'dan Türkiye'ye "Beraber otomobil üretelim" önerisi

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) İran ziyaretinde Türkiye’ye birlikte otomobil üretme önerisi geldi. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ticaret ve yatırım imkânlarını değerlendirmek amacıyla iş dünyasından 70 kişilik heyetle Tahran’ı ziyaret etti. Bahçıvan’la görüşen İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Mohammad Reza Nematzadeh, iki ülke arasındaki işbirliklerini artırmak istediklerini söyledi. Nematzadeh, “İki ülke iş insanlarının ortak yatırım yapması için İran’da dört yeni sanayi bölgesi oluşturuyoruz. Yüzde 50-50 ortaklıkla yeni bir otomobil tasarımı yaparak dünyaya ihraç edebiliriz” dedi. Türkiye ile ekonomik ilişkilerden sorumlu Teknoloji ve İletişim Bakanı Dr. Mahmoud Vaezi de ambargo sonrası ilişkileri geliştirmek ve ihtiyaçlarını temin etmek istedikleri ilk ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

“100 milyar dolara ulaşabiliriz”

İSO Başkanı Bahçıvan, İran’la ticaretin geliştirilmesi için oda olarak sorumluluk almaya hazır olduklarını söyledi. İran pazarının yakından takip edilmesinin gerekliliğini vurgulayan Bahçıvan, İSO’da bir “İran Masası” kuracaklarını belirtti. İki ülke arasında önümüzdeki süreçte rol alması gereken en önemli sektörün, Türkiye finans sektörü olduğunu kaydeden Bahçıvan, “Gümrüklerde yüksek geçiş ücreti, ulaşım yetersizliği, yüksek doğalgaz fiyatları gibi sorunlar çözüldüğünde iki ülke dış ticareti 100 milyar doları bulabilir” dedi. Ziyarette Türk firmaları da 202 İranlı firma ile ikili görüşmeler yaptı.