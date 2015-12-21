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Dünya

İran'dan Türkiye-İsrail yakınlaşmasına tepki: Ankara, Kudüs işgalcisiyle ilişkilerinde farklı bir yol izlemeli

"Komşularla sorun yaşanan bir döneme denk gelen yakınlaşma, bölge için iyi görünmüyor"

21 Aralık 2015 14:27

Türkiye ve İsrail arasında, Mavi Marmara katliamı sonrasında bozulan ilişkilerin düzeltilmesi için başlatılan çalışmaları değerlendiren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Cabir Ensari, "Bu bölge için iyi bir görüntü sunmuyor. Ankara, Kudüs işgalcisi rejimiyle ilişkilerinde farklı yol izlemeli" dedi.

DHA'nın haberine göre, haftalık basın toplantısında konuşan İranlı Sözcü, Türkiye-İsrail yakınlaşmasını değerlendirerek, "İslami devletler, İslam ümmeti ve onlarca yıl işgale karşı savaşan Filistin halkının haklarının kötü yönde etkilenmediği bir politika izlemeli" diye konuştu.

Mavi Marmara olayına değinerek Türkiye- İsrail ilişkilerin "inişli- çıkışlı" bir seyir izlediğini kaydeden Ensari, "Son günlerdeki gelişmeler, Türkiye'nin komşularıyla sorun yaşadığı bir döneme denk gelmektedir. Bu da bölge için iyi bir görüntü sunmuyor" dedi.

 

“İran için kabul edilir değil”



Türkiye'nin Musul'a asker göndermesini de değerlendiren İranlı Sözcü, "Terörizme karşı atılacak her türlü adım, ülkelerin milli egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilerek uluslararası hukuk çerçevesine yapılmalı " yorumunda bulundu.

Ensari, "Türkiye'nin Irak ve Suriye'de terörizmle mücadele için attığı her adımı bu iki ülke yönetimiyle koordineli yapması bekleniyor. Koordinasyon olmadan atılan her adım İran açısından kabul edilir değil " diye konuştu.
 

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