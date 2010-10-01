-İRAN'DAN TERÖR ÖRGÜTÜNE DARBE VAN (A.A) - 01.10.2010 - İran'da terör örgütü PKK/PJAK'a yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 6 kişi öldürüldü, 5 kişi de yakalandı. İran Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde Lolan, Hinere ve Hakurk'taki bulunan terör örgütü kamplarını topçu ateşiyle bombalamaya devam ediyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise Tazeshahr, Közereş ve Radaya kırsalında terör örgütüne yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda terör örgütü PKK/PJAK mensubu olduğu bildirilen Gulam Rıza, Kureş Keriman, Aso Muradi, Selah Destmerdi, Vahid Ahmedi ve Hasan Paya adlı 6 teröristin öldürüldüğü belirlendi. Operasyonlarda silahlarıyla birlikte sağ olarak ele geçirilen Azad Kemanger, Abdulkerim Kakuyi, Ferzane Rezevi, Misem Hacı Hızıri, Ali Abidi adlı örgüt mensupları ise tutuklanarak cezaevine konuldu. Öte yandan, yargılanmaları sona eren terör örgütü PKK/PJAK sorumlularından Beşir Alihani ve Kamil Çartak'ın, Tahran Devrim Mahkemesi tarafından ''PKK/PJAK adına eylemler gerçekleştirmek, cinayet, halk arasında etnik ayrımcılık yaratmak, halkı devlet aleyhine kışkırtmak ve İran'ın ulusal ve toprak güvenliğini tehdit etmek'' suçlarından idam cezasına çarptırıldığı kaydedildi. Böylece, İran'da ''idam'' cezasına çarptırılan terör örgütü PKK/PJAK mensubu sayısının 20'ye ulaştığı ifade edildi. İran Devrim Muhafızları Komutanı General Muhammed Pakpur, hafta başında yaptığı basın açıklamasında, İran Devrim Muhafızları Hamza Seyyid el-Şüheda Birliği'nin Irak'ın kuzeyine yönelik sınırötesi operasyonlarda PKK/PJAK terör örgütüne mensubu 30 teröristin öldürüldüğünü bildirmişti. Geçen hafta, New York'ta gazetecilerin sorularını yanıtlayan İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ise bölge ülkeleri için önemli bir sorun oluşturan PKK/PJAK terör örgütüne karşı komşu ülkelerin işbirliğinin önemine işaret ederek, ''Teröristlerden hepimizin canı yanıyor. Bunlara karşı başarılı olmak için birlikte savaşmalıyız'' demişti.