-İran'dan terör örgütü PJAK'a sert uyarı TAHRAN (A.A) - 14.09.2011 - İran, militanları silah bırakmaz veya bölgeyi terk etmezse terör örgütü PJAK'ı ezmeye kararlı olduğunu bildirdi. Devrim Muhafızları'nın iki numaralı ismi General Hüseyin Selami, "Mesajımız, İran'ın sınırlarında hiçbir terörist grubun varlığına izin vermeyeceği ve onlarla sonuna dek savaşacağıdır" dedi. Sınır bölgesindeki gruplar silah bırakmaz ya da İran'ın sınırlarından yeterince uzaklaşmazlarsa, İran'ın taarruzlarının süreceğini belirten General Selami, PJAK'ın geçen hafta ateşkes önerisine değinmedi ve Tahran'ın bunu görmezden gelerek reddettiği izlenimi verdi. İran medyasında çıkan haberlere göre, Devrim Muhafızlarının Komutanı General Muhammed Ali Caferi de, İran'ın önleyici operasyonlarının süreceğini belirtti.