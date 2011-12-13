İran'dan tehditler için açıklama istedi

T24

Davutoğlu, Salihi'ye açıklamadan duyulan rahatsızlığı iletti. Salihi ise açıklamaların kişileri bağladığını ifade ederek İran hükümetinin tutumunun bu yönde olmadığını teyit etti.Diğer taraftan Bakan Davutoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ile de görüştü. Görüşmede Memmedyarov, Davutoğlu'na MİNSK grubu toplantısı hakkında bilgi verdi. Bakanlar karşılıklı değerlendirmelerde bulundular.Türkiye-Azerbaycan-İran arasında düzenlenmesi planlanan toplantının ocak ayında yapılabileceği konusunda mutabık kalan iki bakan Fransa'daki Ermeni tasarısı hakkında da görüş alışverişinde bulundular.