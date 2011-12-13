İran'dan tehditler için açıklama istedi

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi'yi arayarak İran Meclisi Dış Politika ve Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkan Vekili Hüseyin İbrahimi'nin NATO füze kalkanı sisteminin Malatya'ya kurulması planlanan radarı hakkında yaptığı açıklamalara ilişkin izahat istediği bildirildi.
Davutoğlu, Salihi'ye açıklamadan duyulan rahatsızlığı iletti. Salihi ise açıklamaların kişileri bağladığını ifade ederek İran hükümetinin tutumunun bu yönde olmadığını teyit etti.
Diğer taraftan Bakan Davutoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ile de görüştü. Görüşmede Memmedyarov, Davutoğlu'na MİNSK grubu toplantısı hakkında bilgi verdi. Bakanlar karşılıklı değerlendirmelerde bulundular.
Türkiye-Azerbaycan-İran arasında düzenlenmesi planlanan toplantının ocak ayında yapılabileceği konusunda mutabık kalan iki bakan Fransa'daki Ermeni tasarısı hakkında da görüş alışverişinde bulundular.