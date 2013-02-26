İran'dan Oscar'a tepki

İran, Akademi Ödülleri'nde büyük ödülün “Argo” filmine verilmesine ve bu ödülü ABD Başkanı Barack Obama’nın eşi Michelle Obama’nın açıklamasına sert tepki gösterdi.



İran haber ajansları Mehr ve Fars’ın ardından devlet televizyonunda yapılan yorumda da Oscar Ödülleri'nin siyasi boyutunun bir kez daha açıklık kazandığı belirtildi. Yorumda “Bu sıra dışı bağlantının neden özellikle bir İran karşıtı filmde yapıldığı dikkat çekicidir” ifadesi kullanıldı.

Michelle Obama’nın omuzları açık şık gümüş renkli giysisini de eleştiren İran’ın yarı resmî haber ajansı Fars, kullandığı fotoğrafta "First Lady"nin omuzlarını da rötuşladı.

İran, ödül töreni öncesinde de Argo’nun Oscar Ödülleri'ne aday gösterilmesinin siyasi amaçlı olduğunu iddia etmişti. İran Kültür Bakanı Muhammed Hüseyini, yapıtın ne teknik ne de sanatsal açıdan bir ödül hak ettiğini belirtmişti.



'Dönemin tarihi gelişmelerini yansıtmıyor'



"Argo", 1979 yılında Tahran’daki ABD Büyükelçiliği’ndeki rehine krizi sırasında 6 ABD’li diplomatın kurtarılmasını konu alıyor. Diplomatlar, İran hükümetini, rehinelerin Argo adlı bir filmin çekimi için mekan arayan kamera ekibinin üyeleri olduğuna inandıran bir CIA ajanı tarafından kurtarılır.

Ancak dönemin ABD başkanı Jimmy Carter, kısa bir süre önce CNN’e verdiği filme ilişkin demecinde, "Argo"nun "harika bir dram" olduğunu ancak "dönemin tarihi gelişmelerini tam olarak yansıtmadığını" belirtmişti. 88 yaşındaki eski Başkan, rehinelerin kurtarılmasında CIA’in filmde yansıtılandan çok daha ufak bir rol oynadığını, başarının asıl Kanada hükümetine ait olduğunu kaydetmişti.

(Deutsche Welle Türkçe)