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Dünya

İran'dan Katar'a beş uçak dolusu gıda; gemiler hazır bekliyor

Gönderilen gıdanın yardım mı, yoksa ihracat amaçlı mı olduğuna açıklık getirilmedi

11 Haziran 2017 17:30

İran'ın, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dahil beş Arap ülkesinin "IŞİD ve El Kaide'yi güçlendirmek"le suçlayarak  diplomatik ilişkilerini kestiği Katar'a, "beş uçak dolusu gıda" gönderdiği belirtildi. İran'ın Tasnim haber ajansına konuşan bir yerel yetkili de, 350 ton gıda taşıyan üç geminin Katar'a gitmek üzere yola çıkacağını belirtti. 

AFP'ye konuşan İran Havayolları Sözcüsü Shahrokh Noushabadi, "Şu ana kadar meyve ve sebze gibi dayanıksız gıda ürünlerini taşıyan beş uçak Katar'a gönderildi. Her birinde 90 tonluk yük var. Bir başka uçak da bugün gönderilecek" dedi. Shahrokh Noushabadi, Katar'dan talep olduğu sürece bu teslimatları sürdüreceğini söyledi. Gönderilen gıdanın yardım mı yoksa ihracat amaçlı mı olduğuna açıklık getirilmedi.

Üç gemi de yola çıkacak

İran'ın Tasnim haber ajansına konuşan bir yerel yetkili de, 350 ton gıda taşıyan üç geminin Katar'a gitmek üzere yola çıkacağını belirtti. İran'ın Katar'a en yakın limanı Bender Deyyer'de. Suudi Arabistan'ın Katar'la kara sınırını kapatması nedeniyle karayolu üzerinden ülkeye hiçbir ürün giremiyor. Doha'yla ilişkilerini donduran BAE ve Suudi Arabistan, Katar'a en çok gıda ürünü ihraç eden iki ülke.

İran'ın, aynı zamanda hava sahasını günde yaklaşık 100 Katar uçağına açacağı belirtildi. İran, Katar ve komşu ülkelere krizin çözülmesi adına diyalog çağrısı yapmayı sürdürüyordu. Bölgede yıllardır görülen en büyük diplomatik kriz, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Bahreyn ve Yemen'in Pazartesi günü "terörizmi desteklemekle" suçladığı Katar'la tüm ilişkileri kesme kararını açıklamasıyla tırmandı. Bazıları Katar uçaklarına hava sahalarını kapattı. Katarlı yetkililer, kara ve hava ambargosu nedeniyle, olası bir gıda ve su sıkıntısına karşı Türkiye ve İran'la görüşmeler yürüttüklerini ifade etmişlerdi.

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