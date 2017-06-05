İran’dan Katar açıklaması: Yaşananlar kılıç dansının ilk sonucu

İran, Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen ve Libya, terörizme destek verdiği gerekçesiyle Katar'la olan ilişkilerini kesmelerini değerlendirdi.

ABD'yi suçlayan İran, "Yaşananlar kılıç dansının ilk sonucu" değerlendirmesinde bulundu. Uzun süredir Suudi Arabistan'la derin krizler yaşayan ve arka planda Katar kararının hedefi olduğu iddia edilen İran, kararın ABD Başkanı Trump'ın Riyad'a yaptığı ziyaretin bir sonucu olduğunu iddia etti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin özel kalem müdür yardımcısı Hamid Ebu Talebi, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda "Yaşananlar kılıç dansının ilk sonucu" ifadelerini kullandı.

Talebi, "Diplomatik ilişkileri kesmek ve sınırları kapatmak, krizi çözmenin yolu değil. Daha önce de söylediğim gibi saldırganlık ve işgal, yalnızca istikrarsızlığa yol açar" diye konuştu.

ABD Baikanı Donald Trump, Riyad ziyareti sırasında Suudi Arabistanlı yetkililerle kılıç dansı yapmış, dansın görüntüleri sosyal medyada günlerce konuşulmuştu. Trump, Riyad ziyareti sırasında İslam ülkelerini 'aşırıcılığa' karşı birlikte durmaya çağırmış ve İran'ın ‘terörist’lere kaynak sağladığını ve destek verdiğini iddia etmişti.

Kasımi’den açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi Katar ve Arap ülkeleri arasında oluşan kriz hakkında; İran İslam Cumhuriyeti’nin bu krizden çok kaygı duyduğunu söyledi.

Kasımi, güney komşularımızdan bölgede olan acı tecrübeleri göz önüne alarak duygusal davranışlardan uzak durup gerginliği azaltmaları yönünde hareket etmeleri gerekiyor dedi.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'dan taraflara diyalog çağrısı geldi. Tillerson, "Tarafların, birlikte oturup farklılıklarını konuşmasını destekliyoruz. Körfez İşbirliği Konseyi dağılmamalı" dedi.

