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Dünya

İRAN'DAN İSRAİL'E MİSİLLEME TEHDİDİ TAHRAN (A.A)

03 Eylül 2010 17:20

-İRAN'DAN İSRAİL'E MİSİLLEME TEHDİDİ TAHRAN (A.A) - 03.09.2010 - İran Genelkurmay Başkanı Hasan Firuzabadi, İran'ın nükleer tesislerini vurması durumunda İsrail'e misilleme tehdidinde bulundu. Firuzabadi, yarı resmi Mehr haber ajansına yaptığı açıklamada, "Bizim gelişmiş silahlarımız Siyonist rejimin (İsrail) her yerini vurabilir. Nükleer tesislerini vurmak zorunda kalmamayı umuyoruz" diye konuştu. Tel Aviv yönetimi, İsrail'in varlığına tehdit olarak gördüğü İran'a karşı askeri saldırı seçeneğinin, gerektiğinde kullanılmak üzere masada tutulduğunu belirtiyor. Tahran yönetimi de İsrail'in saldırısı durumunda, bu ülkenin nükleer tesislerini vuracağı tehdidinde bulunuyor. 

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