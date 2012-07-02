İran'dan İsrail'e: Haritadan sileriz

İran, muhtemel bir saldırıda, İsrail'in haritadan silineceği uyarısında bulundu

Devlet televizyonunun haberine göre, Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, İsrail’in, İran’a yönelik saldırı tehditleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Tuğgeneral Hacızade, İsrail’in kendileriyle boy ölçüşemeyeceğini belirterek, ”Siyonist rejim, İran’a saldıracak güçte olsaydı bir an bile durmazdı” dedi.

İsrail ile Hizbullah arasındaki ”33 Gün” savaşını hatırlatan Tuğgeneral Hacızade, ”Onlar, Lübnan’daki Hizbullah gibi küçük bir gruba karşı mağlup oldular. Nasıl olur da İran’a saldırabilirler?” ifadelerini kullandı.

Tuğgeneral Hacızade, İsrail’in, ABD olmaksızın böyle bir işe kalkışamayacağını savunarak, bölgedeki tüm Amerikan üslerinin saldırı menzillerinde olduğunun bilindiğini kaydetti.

Washington yönetiminin böyle bir yükün altına giremeyeceğini anlatan Tuğgeneral Hacızade, bu konuda İsrail’in de defalarca uyarıldığına dikkati çekti.

Tuğgeneral Hacızade, ”Onların böyle bir cesareti yok. Siyonist rejim, böylesine büyük bir hata yaparsa kesinlikle yok olur, onları yeryüzünden sileriz” diye konuştu.