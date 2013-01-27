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Dünya

İran'dan 'İslam ordusu' önerisi

İran, İslam ülkeleri arasında bir askeri birlik kurulması önerisinde bulundu

27 Ocak 2013 10:29

Savunma Bakanı Ahmed Vahidi, yaptığı açıklamada Müslüman ülkelerin ortak askeri birlik kurması için teklifte bulunduklarını söyledi.
 
İran, İslam ülkeleri arasında bir askeri birlik kurulması önerisinde bulundu.

Fars Haber Ajansı'nın haberine göre, Savunma Bakanı Ahmed Vahidi, katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, dünya genelindeki Müslümanların karşılaşabileceği sorunlarda harekete geçmesi için İslam ülkeleri tarafından bir askeri birlik kurulmasını teklif ettiklerini söyledi.

Vahidi, kurulmasını önerdikleri askeri paktın, tüm İslam ülkelerinin koordinasyonuyla görev alacağı sorunların başında Filistin meselesi geldiğini bildirdi.

"İslam ülkeleri, dünyada üçüncü derece güç olarak telakki edilmemeli" diyen Vahidi, "İslam ülkeleri, dünyadaki güç dengelerinin birincisi olmalı" ifadesini kullandı.

Vahidi, "İslam ülkeleri, imkan, potansiyel ve sahip olduğu değerleri kullanarak öyle bir noktaya gelmeli ki saldırgan güçler, İslam topraklarına saldırıyı akıllarından bile geçirmemeli" diye konuştu.

İran Savunma Bakanı, sahip oldukları askeri güç ve yeteneklerin tamamının, bir bütün olarak gördükleri tüm İslam dünyasına ait olduğunu sözlerine ekledi.

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