İran'dan iki ödül

T24- İran'da düzenlenen 28. Uluslararası Fecr Film Festivali'nde iki Türk filmi ödüle layık görüldü.







Türkiye'nin yanı sıra 60 ülkeden 280 filmin katıldığı festivalin ödül töreni, Tahran'da bulunan ve dünyanın dördüncü yüksek binası olan Milad Kulesi'nde düzenlendi.









Milad Kulesi







Festivalde Türkiye'yi temsil eden yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun'un "Uzak İhtimal" ve Cemal Şan'ın "Acı" adlı uzun metrajlı filmleri ödül aldı. "Uzak İhtimal" filmine, "Uluslararası Yarışma" dalında "En iyi Teknik, Kamera ve Sanat Yönetmeni Ödülü" verilirken, "Acı" filmi, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) ülkeleri kategorisinde "Firuze Ödülü"nün sahibi oldu.















Yönetmen ve sinema eleştirmenleri Hülya Uçansu ile İhsan Kabil'in jüri üyesi olarak katıldıkları festivalde, genç yönetmenlerden Murat Pay'ın "Sineğin Rüyası" ve Faysal Soysal'ın "Kayıp Zaman Düşleri" ile "Saat Kaç?" adlı filmleri, kısa metrajlı film dalında Türkiye'yi temsil etti.



Törende hazır bulunan ve Türk filmlerinin ödül almasını değerlendiren Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtım Ataşesi Cahit İşcen, "Ödüllerin, Türk sinemasının son yıllardaki atılımının bir sonucu olarak görülebileceğini" söyledi.



Türkiye'de halkın sinemaya ilgisine paralel olarak kaliteli filmlere imza atıldığını kaydeden İşcen, "Filmlerimizin uluslararası festivallerde ödül alması, Türk kültürünün tanıtımı açısından önemlidir" dedi.



İşcen, Türk filmlerinin gelecekteki diğer uluslararası film festivallerinde de ödüle layık görüleceğine olan inancını dile getirdi. Bu arada Rusya, Almanya, Endonezya, Finlandiya, Güney Kore, İspanya ve Arjantin'den filmlere de çeşitli kategorilerde ödüller verildi.



Festivalde ayrıca "İl" adlı müzik grubu geleneksel İran müziğinden eserler sunarken, İran'ı tanıtan kısa film gösterisi yapıldı.



Kur'an-ı Kerim okunması ve İran milli marşının çalınmasıyla başlayan tören, ödüllerin verilmesinin ardından son buldu.