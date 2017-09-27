İran'dan IKBY'ye: Müslüman ülkeler ikinci bir İsrail yaratılmasına izin vermeyecek

İran'ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (25 Eylül 2017) düzenlenen bağımsızlık referandumunun sonucuna, Bağdat ve Ankara ile birlikte karşı duracağını açıkladı ve İsrail'i hedef aldı.

İran ordusundan bir komutan, İran'ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) ile sınırdaş olan batı bölgelerine, referandumun ertesi günü yeni füze sistemleri yerleştirdiğini söyledi. Komutan, bunun bir 'istila hareketine' karşı yapıldığını belirtti.

Sputnik'in haberine göre; İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Ali Ekber Velayeti de baskıyı artırdı. ISNA ajansının haberine göre Velayeti şöyle konuştu: "Irak halkı sessiz kalmayacak, İran, Türkiye ve diğer bölge ülkeleri sessiz kalmayacak ve bu iğrenç sapmaya karşı duracak… Müslüman ülkeler ikinci bir İsrail yaratılmasına izin vermeyecek."

"İsrail, IKBY'nin bağımsızlığını destekliyor"

Bu arada Hameney'e yakın Kayhan gazetesi de "Dağılmış bir ulusun ancak bir vatana sahip olursa huzur bulacağı görüşü İsrail'in yaratılmasının ardındaki ana fikirdi" diye yazdı.

İsrail, IKBY'nin bağımsızlığını destekliyor. 1960'lı yıllardan beri bu bölgeyle perde arkasından askeri, istihbarat ve ticaret ilişkileri sürdüren İsrail'e göre Kürt bölgesi ortak düşmanlarına karşı bir tampon görevi görebilir.