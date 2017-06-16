İran'dan: Fırsatı kaçırdık, Katar pazarını Türkiye'ye kaptırdık

İran Gıda Üreticileri Kooperatifi Başkanı Mehdi Kerimi, aralarında Körfez ülkelerin de bulunduğu dokuz Müslüman ülkenin "IŞİD ve El Kaide'yi güçlendirmekle" suçladığı Katar'la diplomatik ilişkileri kesmesi ve sınırları kapatmasının fırsat ülkesi için doğurdunu savundu. Katar pazarını Türkiye'ye kaptırdıklarını ifade eden Kerimi, "Maalesef Katar konusunda fırsatları değerlendiremedik ve zamanında bu pazara girmeyi başaramadık" diye konuştu.

"Geçen yıl Katar'a 18 milyon dolarlık ihracat yaptık"

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'in haberine göre, Türkiye'nin, Katar ambargosunun başlamasından 48 saat sonra ülkedeki marketlerin gıda raflarını doldurduğunu belirten Kerimi, Katar pazarını Türkiye'ye kaptırdıklarını ifade etti. Katar'ın yıllık 3 milyar doları bulan gıda ithalatı olduğuna dikkati çeken Kerimi, İran'ın geçen yıl Katar'a yalnızca 18 milyon dolarlık gıda ürünü ihracatı gerçekleştirdiğini kaydetti.