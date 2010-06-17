İran'dan BM'ye: Yaptırım uygulanan silahlara ihtiyacım yok

T24 -

İran Savunma Bakanı Ahmed Vahidi, BM Güvenlik Konseyi'nin yaptırım kararları doğrultusunda İran'a satışı yasaklanan silahların alıcısı olmadıklarını söyledi.Güvenlik Konseyi'nin önceki kararları gibi son kararının da etkisiz kalacağını savunan Vahidi, Batılı güçlerin yaptırımlarla İran'a karşı kin ve nefretini bir kez daha ortaya koyduğu görüşünü dile getirdi.İran'a silah satışına yasak getirilmesinin bir anlam ifade etmediğini kaydeden Vahidi, ''Yaptırım kapsamındaki silahları bizzat üretiyoruz, hatta bunları ihraç edebilecek kapasitedeyiz'' ifadesini kullandı.Vahidi, ''İran tank, top, helikopter ve savaş gemilerinin seri üretiminde kendi kendine yeter düzeyde'' dedi.Yaptırımların kalkınma ve gelişmede bir engel teşkil etmeyeceğini belirten Vahidi, her alanda kendi kendine yeter konuma gelebilmek için yaptırımların aslında teşvik işlevi göreceğini söyledi.BM Güvenlik Konseyi'nin 9 Haziran'daki 1929 sayılı yaptırım kararı, İran'a belli başlı ağır silahların satışını da yasaklıyor.