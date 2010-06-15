İran'dan BM'ye itiraz mektubu

T24- İran, BM Güvenlik Konseyine göndereceği mektupta, yeni yaptırım kararlarına olan itirazını iletecek.





Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ramin Mihmanperest, İran aleyhindeki ağırlaştırılmış yeni yaptırım kararında ''Evet'' oyu kullanan BM Güvenlik Konseyi üyelerinin herbirine itiraz mektubu gönderileceğini söyledi.





Mihmanperest, Dışişleri Bakanı Menuçehr Mutteki tarafından gönderilecek mektupta İran'ın yaptırım kararına itirazındaki gerekçelerin anlatılacağını belirtti.





Yaptırım kararlarını ''mantık ve yasa dışı'' olarak niteleyen sözcü, İran'ın yaptırım karşısındaki tutumunun ilgili taraflara aktarılacağını kaydetti.





İranlı sözcü, yaptırım kararlarına rağmen bir hak olarak gördükleri nükleer enerji faaliyetlerini sürdüreceklerini kaydetti.