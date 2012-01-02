İran’dan bir günde çifte gövde gösterisi

T24 - İran ile ABD arasındaki gerginlik tırmanmaya devam ediyor. ABD Başkanı Barack Obama Tahran’a yeni yaptırımlar içeren bir yasayı imzaladı. AB de İran’a yönelik yaptırımlarını genişletmeyi planladığını açıkladı. İran'ın bugün de 2 uzun menzilli füze denemesi yapacağı bildirildi.



Dün sabah saatlerinde İran Atom Enerjisi Kurumu’nun sitesinde, İran yapımı ilk nükleer yakıt çubuğunun Tahran’ın nükleer araştırma reaktörünün çekirdeğine yerleştirildiği açıklandı. Bu gelişmenin, Batı’nın Tahran yönetiminin atom bombası yapma kapasitesi hakkındaki kaygıları artırması bekleniyor.



Bu gelişmenin ardından, ABD Başkanı Barack Obama Tahran’a yeni yaptırımlar içeren bir yasayı imzaladı. AB de İran’a yönelik yaptırımlarını genişletmeyi planladığını açıkladı.



İran, aynı gün içinde Hürmüz Boğazı’ndaki tatbikatında radarlara yakalanmayan orta menzilli bir füze denedi. Resmi haber ajansı İRNA’ya konuşan Donanma Komutan Yardımcısı Mahmud Musavi, Mihrab adı verilen orta menzilli karadan havaya füzenin en gelişmiş anti-radar teknolojileriyle donatıldığını söyledi. İran, Hürmüz Boğazı yakanlarındaki uluslararası sularda 10 gün sürecek deniz tatbikatında uzun menzilli füze denemesini ertelemişti. Bir kaç gün önce ABD İran’ın tatbikat alanına savaş gemisi sokmuştu.



İran'ın bugün de 2 uzun menzilli füze denemesi yapacağı bildirildi. İran Donanma Komutan Yardımcısı Mahmud Musavi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İran'ın Basra Körfezi'nde düzenlediği tatbikatın son gününde 2 uzun menzilli füze denemesi yapacaklarını söyledi.



Musavi, ''Bugünkü tatbikat sırasında Kadir ve Nur adlı uzun menzilli füzelerin denemesini yapacağız'' dedi.



İranlı bilim adamları ve uzmanları tarafından dizayn edilen ve üretilen Kadir füzesi, Cruise füzesi türlerinden olup 200 kilometre menzile sahiptir.