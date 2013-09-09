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Dünya

İran'dan, Batı'ya Suriye uyarısı

İranlı bakan, 'İleriyi göremeyenler ve savaş tamtamlarını çalanlar herkesi yakacak bir ateşi başlatıyorlar' dedi

09 Eylül 2013 10:25

Batılı ülkeleri uyaran İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cavad Zarif, ABD'nin Suriye'ye saldırarak Ortadoğu'da yeni bir savaşı ateşleyeceğini savundu. Bu arada Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'dan, "Kimyasal silah kullandığıma dair bir kanıt yok" açıklaması geldi. Esad, Suriye'ye yönelik saldırının kendisiyle ittifak halinde olanların misillemesine yol açacağını vurguladı.
 
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cavad Zarif, ilk yurtdışı ziyaretini gerçekleştirdiği Bağdat'ta Suriye'ye ilişkin açıklama yaptı.

Zarif, bölgedeki savaş kışkırtıcılığından kaygı duyduklarını dile getirdi.

İranlı bakan, "İleriyi göremeyenler ve savaş tamtamlarını çalanlar herkesi yakacak bir ateşi başlatıyorlar" dedi.

Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari de, kimyasal silah kullanımına ve askeri müdahaleye karşı olduklarını kaydetti.


Beşşar Esad: Kimyasal silah kullanmadık


Öte yandan Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad Amerikan Televizyonu CBS'e konuştu.

"Kimyasal silah kullandığıma dair bir kanıt yok" diyen Esad; Suriye'ye yapılacak askeri müdahalenin, kendisiyle ittifak halinde olanların misillemesine yol açacağını vurguladı.

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