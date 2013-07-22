İran'dan ABD'ye ilk davet

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'dan görevi 4 Ağustos'ta devralacak olan Hasan Ruhani, yemin ederek cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacağı törene ABD ve Avrupa Birliği'ni de davet etti.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Arakçı, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas'ın 4 Ağustos'ta cumhurbaşkanlığı görevini seçimleri kazanan Hasan Ruhani'ye devredeceği törene ABD ve Avrupa Birliği temsilcilerinin de davet edildiğini söyledi.

İranlı sözcü Arakçı, hangi ülke devlet ve hükümet başkanlarının törene davet edileceği konusunda ise bir açıklama yapmadı.

Ilımlı Hasan Ruhani'nin bu davetle ABD ve Avrupa Birliği üyelerine işbirliği mesajı vermek istediği iddia edildi.

Ruhani, seçilmesi halinde ABD ve AB ile İran'ın nükleer programı konusunda yeni bir diyalog dönemi başlatacağını duyurmuştu.

İran'da 4 Ağustos'ta cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacak olan Hasan Ruhani, ülkesinin atom programı konusunda Batı ile uzlaşmaya vararak, ekonomik yaptırımların kaldırılmasını amaçlıyor.

İran'da 14 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Hasan Ruhani ilk turda seçilmeyi başarmıştı.