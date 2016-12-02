İran'dan ABD'ye ihlal suçlaması

ABD'de Temsilciler Meclisi‘nin ardından Senato da İran‘a yönelik yaptırımların 10 yıl daha uzatılmasını onayladı. Senato'da perşembe günü yapılan oylamada, İran ile imzalanan nükleer anlaşma öncesi alınan yaptırım kararlarının uzatılmasına hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler destek verdi.

İran'dan Senato kararına tepki geçikmedi. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Amerikan Senatosu'nun bu kararının 10 yılı aşkın bir süredir sürdürülen müzakerelerin ardından 2015 yılında İslam Cumhuriyeti ile Altılar Grubu arasında imzalanan tarihi nükleer anlaşmanın çiğnenmesi anlamına geldiği vurgulandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, "ABD Kongresi yaptırımların uzatılması ile anlaşmayı ihlal ediyor. Bunu, anlaşmanın uygulanmasını gözetlemekle görevli komiteye aktaracağız" diye konuştu.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin yaptırımları uzatması durumunda İran'ın karşı önlemlerle yanıt vereceği yönünde uyarmıştı.

Trump anlaşmayı tümden feshetmek istiyor

ABD Senatosu'nda onaylanan karar, İran'ın bankacılık ve enerji sektörü ile savunma sanayisine yönelik yaptırımları içeriyor. ABD Başkanı Barack Obama'nın da tasarıyı imzalaması bekleniyor. Beyaz Saray'a göre yaptırımların uzatılması İran ile imzalanan nükleer anlaşmanın bozulması anlamına gelmiyor.

Demokratların büyük bir kısmı, "Tahran nükleer anlaşmayı ihlal ederse Washington daha hızlı yanıt verebilsin" diye yaptırımların uzatılmasından yana. Cumhuriyetçilerin çoğu ise anlaşmanın tamamen feshedilmesinden yana.

ABD'nin müstakbel başkanı Donald Trump da seçim kampanyaları sırasında İran ile imzalanan nükleer anlaşmanın feshedilmesinin dış politikadaki önceliği olacağını belirtmişti.

İran 2015 temmuz ayında ABD, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere ve Almanya ile imzaladığı anlaşmayla nükleer programını önemli ölçüde daraltmayı kabul etmişti. Nükleer programını sınırlandırması karşılığında İran'a uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılması öngörülmüştü.

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Reuters/afp, BD/BK