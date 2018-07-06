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Dünya

İran'dan ABD'ye Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidi

Ekber Karabağ / Tahran, 6 Temmuz (DHA) - İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi, İran petrolünün ihracatını engellemeye çalışan ABD'yi, dünya petrol nakliyatının yapıladığı en önemli güzergâh olan Hürmüz Boğazı'nı kapatmakla tehdi

06 Temmuz 2018 13:38

Ekber Karabağ / Tahran, 6 Temmuz (DHA) - İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi, İran petrolünün ihracatını engellemeye çalışan ABD\'yi, dünya petrol nakliyatının yapıladığı en önemli güzergâh olan Hürmüz Boğazı\'nı kapatmakla tehdit etti.
Başkent Tahran\'da düzenlenen bir konferansta konuşan Tümgeneral Caferi, \"Hürmüz Boğazı\'nın kullanımı herkes için veya hiç kimse için ifadesinin ne anlama geldiğini muhtemel şartlarda düşmana anlatabiliriz\" dedi.
İranlı General, hükümet yetkililerinin ABD\'ye karşı son günlerde izlediği tutumu desteklediğini ekledi.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani 3 Temmuz\'da İsviçre\'ye yaptığı ziyarette İran\'ın petrol gelirlerini sıfıra indirmeğe çalışan ABD\'yi, \"Yapabiliyorsanız, yapın sonucu görürsünüz\" diye uyarmıştı. (Fotoğraflı)

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