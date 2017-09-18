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Dünya

İran'dan ABD'ye: Güçlü yanıt veririz

"ABD'nin bu görüşmelere ve neticesine yaklaşımı adaletsiz ve zorbaca"

18 Eylül 2017 03:19

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin Tahran ile yapılan nükleer uzlaşı konusunda 'yanlış bir adım' atması halinde ülkesinin 'güçlü bir yanıt vereceğini' söyledi.

Askeri okul öğrencilerinin mezuniyetinde konuşan Hamaney "İran ulusu kararlılıkla duruyor. Baskıcı rejim, nükleer uzlaşı konusunda yanlış bir adım atarsa, İslam Cumhuriyeti'nin tepkisiyle yüzleşecek" dedi.

Hamaney sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün görüşmelerde verilen tüm sözlere ve tartışmalara rağmen ABD'nin bu görüşmelere ve neticesine yaklaşımı adaletsiz ve zorbaca. ABD, İran halkının saygı değer pozisyonunda duracağını ve ulusal çıkarlarla ilgili önemli konularda geri çekilmeyeceğini bilmeli" ifadelerini kullandı.

Trump anlaşmayı onaylamazsa kongre 2 ay içinde karar verecek

Hamaney'in açıklaması ABD Başkanı Donald Trump'ın perşembe günü İran'ın 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın 'ruhunu' ihlal ettiği açıklamasının ardından geldi.

Washington, İran'ın nükleer faaliyetlerinde kesintiye gitmesi karşılığında bu ülkeye yönelik ekonomik yaptırımları azaltmıştı.

Trump'ın ekim ayının ortasına kadar İran'ın anlaşmaya uygun davrandığına yönelik raporu imzalaması gerekiyor.

Eğer Trump bunu onaylamazsa ABD Kongresi'nin yeniden İran'a yönelik yaptırımları devreye sokup sokmayacakları konusunda karar vermek için 2 ay süresi bulunacak.

 

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