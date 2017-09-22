İran'dan ABD'ye füze resti: Kimseden izin istemeyeceğiz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkenin füze kapasitesini geliştireceklerini, bunun için de kimseden izin istemeyeceklerini söyledi. Ruhani, "Caydırıcı güç olarak silahlı kuvvetlerimizi ve füze kapasitemizi geliştireceğiz. Ülkemizi savunmak için kimseden izin istemeyeceğiz" dedi.

Tahran'da silahlı kuvvetlerin resmi geçidi sırasında konuşan Ruhani, "Bizim halkımız bölgedeki tehlikeler karşısında eli kolu bağlı duramaz. İran’ın füzeleri savunma amaçlıdır. Bölge ülkeleri en yeni silahlara sahipken kim İran’ın kendini savunmamasını söyleyebilir veya ihtiyaç duyduğu silahları üretmeyebilir?” ifadelerini kullandı.

"En şiddetli şekilde cevap veririz"

Irak savaşı sonrası İran’ın bir ülke aleyhine füze kullanıp kullanmadığını soran Ruhani, "Biz sadece IŞİD parlamentomuzda masum halkı öldürdükten sonra onların Suriye’deki mevzilerini hedef aldık. Bize tecavüz edilirse en şiddetli şekilde cevap veririz" diye konuştu.

Gazete Duvar’ın haberine göre, İran halkının savunma amaçlı silahlar ürettiğini ifade eden Ruhani, her gün Yemen’in saldırı silahları ile hedef alınması karşısında suskunluğun hayret verici olduğunu söyledi.

İran halkının sandık başına giderek isteklerini ilan ettiğini ifade eden Ruhani, halkın isteklerinden birinin saldırganlar karşısında savunma silahları olduğunu ve İran savunma amaçlı silah üretiminin milli güvenlik için gerekli olduğunu belirtti

2000 kilometre menzilli yeni balistik füze tanıtıldı

Ruhani’nin açıklamalarının ardından Devrim Muhafızları, 2 bin kilometre menzili olan ve çoklu savaş başlığı taşıyabilen balistik füze sistemini tanıttı.