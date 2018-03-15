İran'daki jet kazasında hayatını kaybeden 11 kişiden 9'u son yolculuklarına uğurlandı

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelen Başaran Yatırım Holding'e ait özel jetin İran'da düşmesi sonucu hayatını kaybeden 11 kişiden 9'nun cenazeleri bugün defnedildi. Cenazelerde 8' İstanbul'da 1 kişi Konya'da uğurlandı. Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, cenaze töreninde tabutun başından ayrılmazken, genç kızın babası Hüseyin Başaran gözyaşlarına hakim olamadı.

Törene Başaran'ın ailesi, nişanlısı Murat Gezer ile hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

Baba Hüseyin Başaran kızının tabutuna bakarak gözyaşı döktü. Murat Gezer, nişanlısının tabutunun başından bir an olsun ayrılmazken, genç kızın bazı yakınları tabuta sarılarak ağladı. Öte yandan, Mina Başaran'ın tabutu adeta çiçek bahçesine döndü.

Mina Başaran ve Sinem Akay’ın cenazeleri Kozlu Gasilhanesi’nden alındı.

Mina Başaran’ın cenazesini annesi Beril Başaran, kardeşi Can Başaran ve nişanlısı Murat Gezer tarafından alındı. Akay’ın cenazesi de yakınları tarafından alındı.

Murat Gezer, nişanlısı Mina Başaran’ın tabutunu cenaze aracına taşıdı.

Melike Kuvvet, savaş pilotu üniformasıyla uğurlandı

'FETÖ' mağduru pilot Melike Kuvvet'in cenaze töreni Konya'da yapılıyor. Kuvvet'in tabutunun üzerine binbaşı rütbesi olan pilot tulumu bırakıldı.

Pilot Melike Kuvvet'in cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Kuvvet’in cenazesi gece yarısı uçakla memleketi Konya'ya getirildi.

Kadın pilot için defnedileceği Üçler Mezarlığı yanındaki Hacıveyis Camisi'ne cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesinin yanı sıra yakın arkadaşları ve uçuş okulu öğrencileri de katıldı. Anne Emine, ablası İlknur Kuvvet ve yakınları, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşları döktü.

Kadın pilotun tabutuna Binbaşı rütbeli pilot uçuş tulumu bırakılırken daha önce birlikte görev yaptığı arkadaşları saygı nöbeti tuttu. Melike Kuvvet, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Ayşe And ve Aslı İzmirli'ye veda

Ayşe And ve Aslı İzmirli’nin cenazeleri saat 12.00 sıralarında Zincirlikuyu Camii’ne getirildi. Acılı aileler, cenazelerin camiye getirilmesiyle gözyaşlarına boğuldu.

Cenaze aracından indirilen Ayşe And’ın tabutuna annesi Ayşıl Eke de gözyaşları içinde omuz verdi.

Ayşe And’ın taziyesini babası Ekber And, annesi Ayşıl Eke, kardeşi Mehmet And; Aslı İzmirli’nin taziyesini ise babası Coşkun İzmirli, annesi Gülay İzmirli ile nişanlısı Bassam Houssami’nin aralarında olduğu yakınları kabul etti.

Taziyeye gelenler cami avlusuna sığmadı.

Tabutları yan yana konulan her iki arkadaşın çiçek buketleri içindeki resimleri tabutun başında yer aldı. Başta aileler olmak üzere arkadaşları ve yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Cenazeye iş dünyasından çok sayıda isim de katıldı.

Tabutları yan yana konulan her iki arkadaşın çiçek buketleri içindeki resimleri tabutun başında yer aldı. Başta aileler olmak üzere arkadaşları ve yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Cenazeye iş dünyasından çok sayıda isim de katıldı.

Ayşe ve Aslı için alınan helalliğin ardından öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Kaybettiği nişanlısının tabutuna cenaze aracına kadar omuz veren Bassam Houssami, nişanlısının tabutunu öperek uğurladı.

Aynı mezarlıkta defnedildiler

İki arkadaşın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki yaklaşık 500 metre mesafede olan aile kabristanlıklarında toprağa verildi.ÿ

Liana Hananel'in cenaze töreni

İran'daki kazanın kurbanları arasında olan Liana Hananel için saat 12.00’de Ulus Musevi Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Hananel’in ailesi, arkadaşları ve çok sayıda yakını katıldı.

Törenin ardından Hananel’in tabutu omuzlara alınarak defnedileceği mezarlığa götürüldü. Bu sırada Liana Hananel’in eşi Erol Hananel’in gözyaşları içinde tabutu omuzladığı görüldü.

Jasmin Baruh'a veda

Aynı uçak kazasında yaşamını yitiren Jasmin Baruh için de Aşkenaz Musevi Cemaati Mezarlığı’nda saat 13.30’da tören düzenlendi. Törene Baruh’un ailesi, arkadaşları ve yakınları katıldı.

Cenaze töreninde polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Mezarlıkların önlerine zırhlı polis araçları konuşlandırıldı, özel harekat polisleri mezarlıkların çevresinde nöbet tuttu.